Labdarúgás: négy gólt szereztek a fiatalok az NB I 31. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 31. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Kazincbarcika–MTK Budapest találkozó 0–0-ra végződött. A hazai együttesben a 20 éves Juhász István Bence védett, a 21 esztendős Major Marcell pedig 6 percre állt be. A fővárosiaknál a 21 éves Kovács Patrik végigjátszotta a meccs, a 19 esztendős Németh Hunor 64, a 20 éves Átrok Zalán 45 percet szerepelt.

Szombaton a Kisvárda kikapott otthon 2–1-re a már kiesett Diósgyőrtől. A hazai csapat kapujában a 20 éves Ilja Popovics állt. A DVTK-ban a 19 éves Szakos Bence végig a pályán volt, a 21 esztendős

Pető Milán 82 percet játszott, és tizenegyesből gólt szerzett,

egy-egy félidőn keresztül bizonyíthatott a 21 éves Demeter Milán és a 18 éves Kiss Bálint, továbbá 8-8- percet kapott a 20 éves Galántai Tamás és a 19 esztendős Macsó Máté.

A Puskás Akadémia 2–0-ra nyert az Újpest ellen. A felcsúti alakulatban 90 percet játszott a 20 éves Michael Okeke és a vele egyidős Markgráf Ákos – utóbbi be is talált –, valamint a végjátékban beszállt az ugyancsak 20 esztendős Orján Roland és Kern Martin. A liláknál végig a pályán volt a 20 éves Fenyő Noah, a 21 éves Bodnár Gergő 89, a 20 esztendős Sarkadi Kristóf 2 percet szerepelt.

A Nyíregyháza 2–1-re legyőzte a Zalaegerszeget. A Spartacusban a 21 éves Manner Balázs 80 percet bizonyított, és gólt szerzett, a 20 esztendős Oláh Benjámin 10 percre állt be, és gólpasszt adott. A ZTE-ben ezúttal nem kapott lehetőséget magyar utánpótláskorú játékos.

Vasárnap a Ferencváros 2–0-s győzelmet aratott a Paks ellen. Az FTC-ben a 20 éves Lisztes Krisztián 13 percet játszott, míg a tolnaiaknál a 21 éves Gyetván Márk védett, 90 percet szerepelt a vele egykorú Horváth Kevin, valamint 24 percre becserélték a 20 éves Máté Csabát.

A Debrecen–Győr rangadó 1–1-gyel zárult. A DVSC-ben a 21 éves Szűcs Tamás végig a pályán volt, a vele egyidős

Cibla Flórián 89 percet játszott, és ő szerzete az egyenlítő gólt,

továbbá az utolsó percekben beállt az egyaránt 19 éves Patai Dávid és Tercza Gergő. Az ETO-ban a 21 éves Bíró Barnabás 90, a 20 esztendős Bánáti Kevin 7 percet szerepelt.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025–2026-OS ÉVADÁNAK 31. FORDULÓJÁBAN: 1612

Csapatok:

Diósgyőr: 90+82+45+45+8+8=278

Paks: 90+90+24=204

MTK Budapest: 90+64+45=199

Puskás Akadémia: 90+90+2+1=183

Debrecen: 90+89+1+1=181

Újpest: 90+89+2=181

Győri ETO: 90+7=97

Kazincbarcika: 90+6=96

Kisvárda: 90

Nyíregyháza: 80+10=90

Ferencváros: 13

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Ilja Popovics (Kisvárda): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Gyetván Márk (Paks): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Szakos Bence (Diósgyőr): 90

Fenyő Noah (Újpest): 90

Horváth Kevin (Paks): 90

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 90

Bíró Barnabás (Győri ETO): 90

Bodnár Gergő (Újpest): 89

Cibla Flórián (Debrecen): 89

Pető Milán (Diósgyőr): 82

Manner Balázs (Nyíregyháza): 80

Németh Hunor (MTK Budapest): 64

Demeter Milán (Diósgyőr): 45

Kiss Bálint (Diósgyőr): 45

Átrok Zalán (MTK Budapest): 45

Máté Csaba (Paks): 24

Lisztes Krisztián (Ferencváros): 13

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 10

Galántai Tamás (Diósgyőr): 8

Macsó Máté (Diósgyőr): 8

Bánáti Kevin (Győri ETO): 7

Major Marcell (Kazincbarcika): 6

Orján Roland (Puskás Akadémia): 2

Sarkadi Kristóf (Újpest): 2

Kern Martin (Puskás Akadémia): 1

Patai Dávid (Debrecen): 1

Tercza Gergő (Debrecen): 1

(Kiemelt képünkön: A 21 éves Cibla Flórián (Debrecen) gólt szerzett a Győri ETO elleni bajnokin Forrás: DVSC)