Labdarúgás: legyőzte az örményeket az U17-es válogatott

Liechtenstein 4–0-s legyőzését követően az örményeket 3–1-re múlta felül az U17-es labdarúgó-válogatott a Jerevánban rendezett B-ligás Eb-selejtezőn, amelyből az A-ligába lehet feljutni. A kontinensviadalra innen nem kvalifikálnak a csapatok.

Minden a tervek szerint alakult, az első félidőben nagy fölényben, dominánsan futballoztunk, jó minőségű helyzeteket dolgoztunk ki és a két gól mellett számos további helyzetet alakított ki a csapat, ezeket egy-két figyelmetlenség, technikai hiba miatt nem tudtuk gólra váltani

– nyilatkozta az mlsz.hu-nak Jeremiás Gergő szövetségi edző. – A félidőben megbeszéltük, hogy ráteszünk még egy lapáttal, sikerült megszerezni a harmadik gólt. Az idő előrehaladtával a játékunk kevesebb veszélyt hordozott magában, az ellenfelünk pontrúgásból szerzett gólt, azonban a győzelmünk egy pillanatig sem volt kérdéses. A feladatunkat még nem végeztünk el, de nagy lépést tettünk előre.”

A két meccs után hibátlan magyar válogatott kedden a szintén veretlen Luxemburg ellen lép pályára.

U17-ES EB-SELEJTEZŐ, B-LIGA

Magyarország–Örményország 3–1 (2–0)

Magyarország: Kilvinger Levente – Vincze Tamás (Szendrei Bence, 82.), Russnák Áron, Szakál Dénes, Balogh Áron – Serucza Márk – Wiesner Balázs (Kiss Máté Dénes, 63.), Berekméri-Szigeti Ákos (Herold Ádám, 82.), Somogyi Tamás (Milkovics Márton, 63.), Görög Vincent (Bogdán Martin, 72.) – Vasiljevic Andrej

Gólszerző: Berekméri-Szigeti (22.), Vincze (31.), Wiesner (50.), ill. Areklyan (67.)

