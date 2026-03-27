Az orosz és a montenegrói válogatott is győzelemmel kezdte az évet
Az orosz válogatott egyetlen vereséget szenvedett el 2025-ben, az viszont éppen az év utolsó mérkőzésén, Chile ellen csúszott be. 2026-ban legalább ugyanannyira jó eredményeket érnének el, mint tavaly, ehhez pedig az első lépést meg is tették: a csaknem egy teljes félidőn át emberhátrányban játszó Nicaraguát 3–1-re múlták felül hazai pályán. Az összecsapáson beköszönt többek között a Monacót erősítő Alekszandr Golovin, ő állította be a végeredményt.
Montenegró a világbajnoki selejtezősorozatban csoportja negyedik helyén zárt mínusz kilences gólkülönbséggel, így volt min javítania az év első meccsén: ellenfele, az andorrai válogatott egész szépen helytállt Podgoricában, de így is kétgólos vereséget szenvedett.
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Oroszország–Nicaragua 3–1 (Szadulajev 3., Tyukavin 45+3. – 11-esből, A. Golovin 83., ill. Acavedo 16.)
Kiállítva: C. Reyes (47., Nicaragua)
Montenegró–Andorra 2–0 (Mugosa 41. – 11-esből, Oszmajics 80.)
Ausztria–Ghána 5–1 (Sabitzer 12. – 11-esből, Gregoritsch 51., Posch 59., Chukwuemeka 80., Seiwald 90+2., ill. J. Ayew 77.)
Később
20.00: Görögország–Paraguay (Tv: Match4)
20.45: Anglia–Uruguay (Tv: Spíler1)
20.45: Svájc–Németország (Tv: Arena4)
20.45: Hollandia–Norvégia
21.00: Spanyolország–Szerbia (Tv: Spíler2)