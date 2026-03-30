A sikeredző állásába került a Köbenhavn pocsék idénye, Schäferék korábbi mestere váltja

2026.03.30. 13:05
Bo Svensson a Köbenhavn új mestere (Fotó: Andreas Højberg/FCK Media)
Edzőt váltott a dán élvonalban címvédő, de jelenleg csak az alsóházi rájátszásban szereplő FC Köbenhavn.

A fővárosi együttes még vasárnap közölte a hivatalos honlapján, hogy közös megegyezéssel távozik a csapatot 2022 szeptembere óta irányító Jacob Neestrup. A 38 éves dán szakember három és fél éves regnálása alatt két bajnoki címet, illetve kupagyőzelmet ünnepelhetett az „oroszlánok” élén, de a jelenlegi idényben látványosan visszaesett a csapat teljesítménye, s az FCK már a címvédés esélye nélkül, a bajnokság alsóházi rájátszásában szerepel. Neestrup 183 tétmeccsen 98 győzelmet, 39 döntetlent és 46 vereséget könyvelhetett el a Köbenhavn élén.

A távozó trénert, honfitársa, Bo Svensson váltja a kispadon – ezt hétfőn jelentette be a klub. A 46 éves szakembernek (aki korábban futballozott a Köbenhavnban) ez az első edzői megbízatása hazájában, ezt megelőzően a német Mainz és az osztrák Salzburg utánpótlásában dolgozott, majd a felnőttek szintjén a Mainzot, majd rövid ideig a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlint irányította. Svensson szerződésének hosszát a klub nem közölte. 

 

Jacob Neestrup edzősors Bo Svensson FC Köbenhavn Köbenhavn dán labdarúgás
Legfrissebb hírek

Ernesto Valverde az idény végén távozik az Athletic Bilbaótól – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.03.20. 13:03

Műtét vár Kasper Schmeichelre, kihagyja a világbajnokságot

Minden más foci
2026.03.18. 17:15

A Cruzeiro elköszönt a korábbi brazil szövetségi kapitánytól

Minden más foci
2026.03.16. 17:44

Lamine Yamal: A BL-ben felszabadultabb vagyok

Bajnokok Ligája
2026.01.29. 10:24

Xabi Alonso távozik a Real Madridtól, Arbeloa váltja – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.01.12. 18:22

Vignjevicstől hat hét után elköszönt a görög Iraklisz

Minden más foci
2026.01.07. 10:15

Marián Sluka: Nagy álmom, hogy Magyarországon dolgozzak

Minden más foci
2025.12.27. 09:43

Ismét Dejan Sztankovics a Crvena zvezda vezetőedzője

Minden más foci
2025.12.22. 18:19
Ezek is érdekelhetik