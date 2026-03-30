A sikeredző állásába került a Köbenhavn pocsék idénye, Schäferék korábbi mestere váltja

A fővárosi együttes még vasárnap közölte a hivatalos honlapján, hogy közös megegyezéssel távozik a csapatot 2022 szeptembere óta irányító Jacob Neestrup. A 38 éves dán szakember három és fél éves regnálása alatt két bajnoki címet, illetve kupagyőzelmet ünnepelhetett az „oroszlánok” élén, de a jelenlegi idényben látványosan visszaesett a csapat teljesítménye, s az FCK már a címvédés esélye nélkül, a bajnokság alsóházi rájátszásában szerepel. Neestrup 183 tétmeccsen 98 győzelmet, 39 döntetlent és 46 vereséget könyvelhetett el a Köbenhavn élén.

A távozó trénert, honfitársa, Bo Svensson váltja a kispadon – ezt hétfőn jelentette be a klub. A 46 éves szakembernek (aki korábban futballozott a Köbenhavnban) ez az első edzői megbízatása hazájában, ezt megelőzően a német Mainz és az osztrák Salzburg utánpótlásában dolgozott, majd a felnőttek szintjén a Mainzot, majd rövid ideig a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlint irányította. Svensson szerződésének hosszát a klub nem közölte.