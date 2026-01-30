NS-infó: Redzic Damir a Salzburg játékosa lehet

Ugyan a hónap elején az FC Köbenhavn, az Olympiakosz, a Glasgow Rangers és a Salzburg érdeklődött a magyar játékosért, az utóbbi napokban két csapat maradt versenyben a 22 éves szélsőért: a másik skót nagycsapat, a Celtic és az osztrák Salzburg. A skót lapok már napok óta arról cikkeznek, hogy a glasgow-i csapat nagyon komolyan érdeklődik a magyar játékos iránt. Miután a Celtic a hazai bajnokságban csak harmadik, és 23 találkozón mindössze 41 gólt szerzett, egy gyors, dinamikus, jól cselező, a kapu előtt hatékony támadót keres. Két jelöltjük van: Farés Ghedjemis az olasz Serie B-ben szereplő Frosinonéból, valamint Redzic Damir a DAC-tól.

A Celtic menedzsere, Martin O’Neill az Európa-liga-továbbjutás után kijelentette, hogy az új játékos vagy játékosok szerződtetésében előrelépés történt.

„Nem szeretnék ennyire rejtelmes lenni, de nem szívesen mondanám, hogy valami biztos, aztán mégis szertefoszlik. Nagyon remélem, hogy sikerül új futballistákat szereznünk. Olyan minőségi játékosokat keresek, akik kiegészíthetik és fejleszthetik a csapatot. Szükségünk van erre, különösen az európai pluszmérkőzések miatt” – mondta a szakember.

A Celtic korábban már igazolt a DAC-tól: 2019 augusztusában 2,23 millió eurót fizetett az elefántcsontparti Vakoun Bayóért.

Redzic Damir, akinek 2027 júniusáig van szerződése a DAC-cal, az ősszel kirobbanó formában játszott. Tizenöt tétmérkőzésen lépett pályára a sárga-kék mezben, ezeken kilenc gólt szerzett. Novemberben bemutatkozott a magyar nemzeti csapatban is. A Transfermarkt szerint az értéke az ősz folyamán megduplázódott, jelenleg 1,5 millió euró.

A skótok azonban inkább a francia játékost látják esélyesebbnek a zöld mez felvételére, mivel szerintük a Celtic hátrányban van a Salzburggal szemben. A Nemzeti Sport és az osztrák lapok információi szerint Redzic Damir és a Salzburg már szóban megegyeztek, a klubok azonban még nem. Úgy tudjuk, az osztrák csapat megnövelte az átigazolási összeget a magyar szélsőért, amely már meghaladja a négymillió eurót. Ahogy azonban a Sky Sport Austria jelezte, a transzferdíjról nagyon nehéz tárgyalások folynak.

A skótok szerint az is a Salzburg felé billenti a mérleg nyelvét, hogy míg náluk február 2-án zárul az átigazolási időszak, Ausztriában négy nappal később.

Az, hogy végül a DAC elengedi Redzic Damirt, attól is függ, hogy sikerül-e a felvidéki klubnak egy kész csatárt igazolnia, mivel a törökországi edzőtáborban sérülés miatt hosszabb időre kiesett a grúz támadó, George Gagua.