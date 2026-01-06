Nemzeti Sportrádió

Nagy visszatérő, kinevezte új vezetőedzőjét a Celtic – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2026.01.06. 09:52
null
Újra Martin O'Neill (balra) irányít a Celticnél, Shaun Maloney segítségével (Fotó: Getty Images)
Címkék
Martin O’Neill vezetőedző Celtic
Ismét Martin O’Neill veszi át a Celtic irányítását az idény hátralévő részére, miután a klub menesztette Wilfried Nancy vezetőedzőt. A 73 éves szakember ősszel már beugróként dolgozott a csapatnál, és nyolc mérkőzéséből hetet meg is nyert.

Martin O’Neill Brendan Rodgers októberi távozása után ideiglenesen ült le a kispadra, majd december elején átadta helyét Wilfried Nancynek. A francia edző irányítása alatt azonban a Celtic hullámvölgybe került, nyolc találkozóból mindössze kettőt nyert meg, így hétfőn közös megegyezéssel megváltak tőle.

„Nagyon örülök és megtisztelő számomra, hogy ismét engem kértek fel a csapat irányítására. Várom, hogy újra munkába álljak a játékosokkal” – fogalmazott O’Neill. A tapasztalt tréner hangsúlyozta, hogy sajnálja, ami Nancyvel történt, és sok sikert kívánt neki a további pályafutásához.

A Celtic legendás edzője 2000 és 2005 között hét trófeát nyert a klubbal, és most is az a célja, hogy visszavezesse a csapatot a győzelmek útjára. Munkáját továbbra is Shaun Maloney, Mark Fotheringham és Stephen McManus segíti.

A skót bajnokságban a Celtic jelenleg a második helyen áll, hat ponttal lemaradva a Hearts mögött, ugyanakkor jobb gólkülönbséggel megelőzi a Rangerst. Nancy regnálása alatt a csapat elveszítette a Ligakupa döntőjét a St. Mirren ellen, miközben az elődöntőben még O’Neill irányításával búcsúztatták a Rangerst.

Martin O’Neill vezetőedző Celtic
Legfrissebb hírek

Egy hónapig tartott a „Nancy-éra” a Celticnél, máris menesztették a francia edzőt

Minden más foci
19 órája

A portugál támadó volt a hős, a Rangers nyerte a derbit

Minden más foci
2026.01.03. 15:35

Edzőt vált a Chelsea, a Man. City ellen már nem Maresca irányít – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.01.01. 13:10

Kéz a kézben a mélyben – Moncz Attila publicisztikája

Minden más foci
2025.12.19. 23:43

Keresztes Krisztián szép lövéssel egyenlített a Celtic ellen – videó

Minden más foci
2025.12.17. 22:27

Keresztes Krisztián: Borítani akarjuk a papírformát a Celtic ellen

Légiósok
2025.12.17. 12:07

A Celtic is kikapott, méghozzá a Romától; egy négyest rúgott a Fener az El-ben

Európa-liga
2025.12.11. 23:00

Az Újpest korábbi trénere újra Szabadkán vállalt munkát – hivatalos

Minden más foci
2025.12.04. 13:18
Ezek is érdekelhetik