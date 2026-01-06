Nagy visszatérő, kinevezte új vezetőedzőjét a Celtic – hivatalos

Martin O’Neill Brendan Rodgers októberi távozása után ideiglenesen ült le a kispadra, majd december elején átadta helyét Wilfried Nancynek. A francia edző irányítása alatt azonban a Celtic hullámvölgybe került, nyolc találkozóból mindössze kettőt nyert meg, így hétfőn közös megegyezéssel megváltak tőle.

„Nagyon örülök és megtisztelő számomra, hogy ismét engem kértek fel a csapat irányítására. Várom, hogy újra munkába álljak a játékosokkal” – fogalmazott O’Neill. A tapasztalt tréner hangsúlyozta, hogy sajnálja, ami Nancyvel történt, és sok sikert kívánt neki a további pályafutásához.

A Celtic legendás edzője 2000 és 2005 között hét trófeát nyert a klubbal, és most is az a célja, hogy visszavezesse a csapatot a győzelmek útjára. Munkáját továbbra is Shaun Maloney, Mark Fotheringham és Stephen McManus segíti.

A skót bajnokságban a Celtic jelenleg a második helyen áll, hat ponttal lemaradva a Hearts mögött, ugyanakkor jobb gólkülönbséggel megelőzi a Rangerst. Nancy regnálása alatt a csapat elveszítette a Ligakupa döntőjét a St. Mirren ellen, miközben az elődöntőben még O’Neill irányításával búcsúztatták a Rangerst.