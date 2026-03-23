Messi megelőzte Pelét a szabadrúgásgólok számában

Lionel Messi az Inter Miami színeiben betalált a vasárnapi bajnoki meccsen, ezzel megelőzte a szabadrúgásból szerzett gólok számában Pelét, és karrierje 71. ilyen góljának köszönhetően a második helyre lépett előre a futballtörténelemben.
Az argentinok világsztárja az észak-amerikai bajnokság, a Major League Soccer (MLS) alapszakaszának hétvégi fordulójában a New York City FC kapuját vette be az idegenben 3–2-re megnyert meccsen, s most már csak egy másik brazil, Juninho Pernambucano van előtte, aki 77 gólt lőtt szabadrúgásból pályafutása során.
A 38 éves Messinek a vasárnapi volt karrierje 901. találata, az aktív labdarúgók közül csupán a portugálok ásza, a 41 esztendős Cristiano Ronaldo áll előtte, aki 965 gólnál tart.
Legfrissebb hírek
Képes Sport
2026.03.17. 11:06
Légiósok
2026.03.12. 10:20
