Messi megelőzte Pelét a szabadrúgásgólok számában

2026.03.23. 13:06
Messi (jobbra) 901. gólja után fogadhatta a gratulációkat (Fotó: Getty Images)
Lionel Messi MLS Inter Miami
Lionel Messi az Inter Miami színeiben betalált a vasárnapi bajnoki meccsen, ezzel megelőzte a szabadrúgásból szerzett gólok számában Pelét, és karrierje 71. ilyen góljának köszönhetően a második helyre lépett előre a futballtörténelemben.

Az argentinok világsztárja az észak-amerikai bajnokság, a Major League Soccer (MLS) alapszakaszának hétvégi fordulójában a New York City FC kapuját vette be az idegenben 3–2-re megnyert meccsen, s most már csak egy másik brazil, Juninho Pernambucano van előtte, aki 77 gólt lőtt szabadrúgásból pályafutása során.

A 38 éves Messinek a vasárnapi volt karrierje 901. találata, az aktív labdarúgók közül csupán a portugálok ásza, a 41 esztendős Cristiano Ronaldo áll előtte, aki 965 gólnál tart.

 

