MLS: a New York Red Bullshoz igazolt Ethan Horvath – hivatalos

2026.01.30. 09:44
Ethan Horvath (Fotó: Getty Images)
A magyar származású Ethan Horvath az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) érdekelt New York Red Bullshoz igazolt az angol harmadosztályban szereplő Cardiff Citytől.

A 30 esztendős, tízszeres amerikai válogatott kapus másféléves szerződést kötött új klubjával.

Az apja révén magyar származású Horvath az elmúlt fél szezont az angol másodosztályú Sheffield Wednesdaynél töltötte kölcsönben, és 16-szor lépett pályára, 14-szer a bajnokságban, kétszer pedig a Ligakupában.

A kapus ezen kívül játszott még a Molde, az FC Bruges, a Nottingham Forest és a Luton színeiben.

 

