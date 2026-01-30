MLS: a New York Red Bullshoz igazolt Ethan Horvath – hivatalos

A 30 esztendős, tízszeres amerikai válogatott kapus másféléves szerződést kötött új klubjával.

Az apja révén magyar származású Horvath az elmúlt fél szezont az angol másodosztályú Sheffield Wednesdaynél töltötte kölcsönben, és 16-szor lépett pályára, 14-szer a bajnokságban, kétszer pedig a Ligakupában.

A kapus ezen kívül játszott még a Molde, az FC Bruges, a Nottingham Forest és a Luton színeiben.