MLS: a New York Red Bullshoz igazolt Ethan Horvath – hivatalos

A magyar származású Ethan Horvath az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) érdekelt New York Red Bullshoz igazolt az angol harmadosztályban szereplő Cardiff Citytől.
A 30 esztendős, tízszeres amerikai válogatott kapus másféléves szerződést kötött új klubjával.
Az apja révén magyar származású Horvath az elmúlt fél szezont az angol másodosztályú Sheffield Wednesdaynél töltötte kölcsönben, és 16-szor lépett pályára, 14-szer a bajnokságban, kétszer pedig a Ligakupában.
A kapus ezen kívül játszott még a Molde, az FC Bruges, a Nottingham Forest és a Luton színeiben.
Legfrissebb hírek
Lionel Messi: K.rva fura vagyok
Minden más foci
2026.01.07. 19:32
Sallói Dániel: Immár Amerika az otthonom!
Képes Sport
2025.12.29. 10:28
Ezek is érdekelhetik