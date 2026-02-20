Európa-bajnok csapattársat kapott Gazdag Dániel

André Gomes, aki 2016-ban tagja volt az Európa-bajnok portugál labdarúgó-válogatottnak, a Columbus Crew csapatában folytatja pályafutását.

A 32 éves portugál középpályás a francia első osztályban lépett legutóbb pályára a Lille csapatában.

A korábban a Barcelonában és az Evertonban is megforduló játékos csupán két bajnokin szerepelt a jelenlegi idényben. A portugál 2027 júniusáig ingyen írt alá Gazdagékhoz.