Európa-bajnok csapattársat kapott Gazdag Dániel
Az amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Columbus Crew bejelentette André Gomes szerződtetését.
André Gomes, aki 2016-ban tagja volt az Európa-bajnok portugál labdarúgó-válogatottnak, a Columbus Crew csapatában folytatja pályafutását.
A 32 éves portugál középpályás a francia első osztályban lépett legutóbb pályára a Lille csapatában.
A korábban a Barcelonában és az Evertonban is megforduló játékos csupán két bajnokin szerepelt a jelenlegi idényben. A portugál 2027 júniusáig ingyen írt alá Gazdagékhoz.
