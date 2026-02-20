Nemzeti Sportrádió

Európa-bajnok csapattársat kapott Gazdag Dániel

L. Á.L. Á.
2026.02.20. 15:41
André Gomes Columbusban folytatja (Fotó: Getty Images)
Címkék
André Gomes Gazdag Dániel MLS Columbus Crew
Az amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Columbus Crew bejelentette André Gomes szerződtetését.

André Gomes, aki 2016-ban tagja volt az Európa-bajnok portugál labdarúgó-válogatottnak, a Columbus Crew csapatában folytatja pályafutását.

A 32 éves portugál középpályás a francia első osztályban lépett legutóbb pályára a Lille csapatában. 

A korábban a Barcelonában és az Evertonban is megforduló játékos csupán két bajnokin szerepelt a jelenlegi idényben. A portugál 2027 júniusáig ingyen írt alá Gazdagékhoz.

 

