Nemzeti Sportrádió

Timo Werner az MLS-ben folytatja – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.29. 18:14
null
Fotó: sjearthquakes.com
Címkék
Timo Werner RB Leipzig MLS San José Earthquakes
Az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) érdekelt San José Earthquakes a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette az RB Leipzig német válogatott centerét, Timo Wernert.

A 29 éves támadó (aki a jelenlegi idényben mindössze három bajnoki meccsen lépett pályára a lipcsei csapatban) ingyen szerződött az Egyesült Államokba, s 2028 nyaráig érvényes kontraktust írt alá.

Mint ismert, Werner (aki 2017-ben Konföderációs Kupát nyert a német válogatottal) a 2019–2020-as idényben robbant be a köztudatba, amikor a Leipzig színeiben 34 bajnokin 28 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett (igaz, pár évvel korábban volt egy 21 gólos idénye is a Bundesligában). Ezután szerződtette a Chelsea 53 millió euróért – más kérdés, hogy Werner nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, s két évvel később (BL-, illetve Európai Szuperkupa-győztesként, valamint klubvilágbajnokként) visszatért Lipcsébe.

A német válogatottban 57 meccsen 24 gólt jegyző, szebb napokat látó támadó nem tudta megidézni hajdani formáját régi-új klubjában, s ezen a Tottenham Hotspurnál töltött másfél év sem segített – Werner 41 meccsen három gólt, valamint hét asszisztot tett bele a közösbe, tagja volt továbbá az előző idény végén Európa-ligát nyerő csapatnak. Mivel a jelenlegi évadban összesen 13 (!) játékpercet kapott Ole Werner vezetőedzőtől, nem meglepő, hogy a klub ingyen elengedte.

 

 

Timo Werner RB Leipzig MLS San José Earthquakes
Legfrissebb hírek

Gulácsi érezte az irányt a tizenegyesnél, de pontokat bukott a Leipzig

Német labdarúgás
2026.01.27. 22:35

Bundesliga: megtörné góltalanságát az RB Leipzig

Német labdarúgás
2026.01.27. 10:55

Bundesliga: fordított az Augsburg, oda a Bayern München veretlensége

Német labdarúgás
2026.01.24. 17:32

Pintér Dániel profi szerződést kapott az Inter Miamitól – hivatalos

Légiósok
2026.01.22. 09:19

A padról beszálló Olise gólt lőtt és három gólpasszt adott, a Bayern Lipcsében is kiütötte Gulácsiékat

Német labdarúgás
2026.01.17. 20:28

Bundesliga: a Bayernre is veszélyesek lehetnek a lipcsei pontrúgások

Német labdarúgás
2026.01.16. 11:12

Amerika: új szerződést kaphat az Inter Miamitől Pintér Dániel

Minden más foci
2026.01.15. 19:05

Willi Orbán gólt fejelt, a Leipzig legyőzte a Freiburgot – videó

Német labdarúgás
2026.01.14. 22:35
Ezek is érdekelhetik