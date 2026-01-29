Timo Werner az MLS-ben folytatja – hivatalos

A 29 éves támadó (aki a jelenlegi idényben mindössze három bajnoki meccsen lépett pályára a lipcsei csapatban) ingyen szerződött az Egyesült Államokba, s 2028 nyaráig érvényes kontraktust írt alá.

Mint ismert, Werner (aki 2017-ben Konföderációs Kupát nyert a német válogatottal) a 2019–2020-as idényben robbant be a köztudatba, amikor a Leipzig színeiben 34 bajnokin 28 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett (igaz, pár évvel korábban volt egy 21 gólos idénye is a Bundesligában). Ezután szerződtette a Chelsea 53 millió euróért – más kérdés, hogy Werner nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, s két évvel később (BL-, illetve Európai Szuperkupa-győztesként, valamint klubvilágbajnokként) visszatért Lipcsébe.

A német válogatottban 57 meccsen 24 gólt jegyző, szebb napokat látó támadó nem tudta megidézni hajdani formáját régi-új klubjában, s ezen a Tottenham Hotspurnál töltött másfél év sem segített – Werner 41 meccsen három gólt, valamint hét asszisztot tett bele a közösbe, tagja volt továbbá az előző idény végén Európa-ligát nyerő csapatnak. Mivel a jelenlegi évadban összesen 13 (!) játékpercet kapott Ole Werner vezetőedzőtől, nem meglepő, hogy a klub ingyen elengedte.