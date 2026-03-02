Heti program: Magyar Kupa, NB I, Premier League, FA-kupa, férfi kézi BL és Formula–1
MÁRCIUS 2., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
20.00: Békéscsaba–Videoton (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
35. FORDULÓ
21.00: Birmingham–Middlesbrough (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.15: Gil Vicente–Benfica (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
15.30: Grand Prix, nők, Le Samyn (Tv: Eurosport1)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1031 (Tv: Sport2)
SPORTLÖVÉSZET
10 M EURÓPA-BAJNOKSÁG, JEREVÁN
Női légpuska
6.00: alapverseny
11.30: döntő
Férfi légpuska
10.15: alapverseny
13.45: döntő
Légpisztoly, vegyes páros
12.45: alapverseny
16.30: döntő
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
19.00: férfiak, egyes, selejtező, 1. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. és 2. forduló
MÁRCIUS 3., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NŐI VB-SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ
3. CSOPORT, 1. FORDULÓ
19.00: Andorra–Magyarország, Andorra la Vella
MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.00: ETO FC–Kecskeméti TE (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
20.30: AFC Bournemouth–Brentford (Tv: Spíler1)
20.30: Everton–Burnley
20.30: Leeds United–Sunderland (Tv: Spíler2)
21.15: Wolverhampton Wanderers–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
FRANICA KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Strasbourg–Reims
OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Como–Internazionale
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Barcelona–Atlético Madrid (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
Ob I, döntő, 3. mérkőzés
18.00: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–Swissten Dág KSE
19.00: MÁV Előre Foxconn–DEAC
19.00: Dunaújvárosi KSE–Prestige Fitness PSE
19.00: Vidux-Szegedi RSE–TFSE
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC
Női Extraliga, elődöntő, 2. mérkőzés
18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda
SPORTLÖVÉSZET
Légfegyveres Európa-bajnokság, Jereván
5.30: férfi puska trió, 10.00: döntő
7.30: női puska trió, 11.30: döntő
10.30: férfi pisztoly szóló, 13.45: döntő
12.30: női pisztoly szóló, 15.15: döntő
MÁRCIUS 4., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
17.15: Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
20.30: Aston Villa–Chelsea
20.30: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Match4)
20.30: Fulham–West Ham United
20.30: Manchester City–Nottingham Forest (Tv: Spíler2)
21.15: Newcastle United–Manchester United (Tv: Spíler1)
FRANCIA KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.30: Lorient–Nice
21.00: Marseille–Toulouse
NÉMET BUNDESLIGA
A 17. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
20.30: Hamburg–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Lazio–Atalanta
SPANYOL LA LIGA
A 23. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: Rayo Vallecano–Oviedo
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Fino Kaposvár–MAFC
Női Extraliga, az 5–9. helyért
20.00: TFSE–Vasas SC
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 1. forduló
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz), Komjádi Uszoda
Férfi ob I, középszakasz, 1. forduló
EPS-Honvéd–Semmelweis OSC
Szegedi VE–BVSC-Manna ABC
Szolnoki Dózsa-VasasPlaket
MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
21.00: Tottenham Hotspur–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
FRANCIA KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.10: Lyon–Lens
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
GYORSKORCSOLYA
19.00: Sprint világbajnokság, Heerenveen
JÉGKORONG
Ob I, döntő, 4. mérkőzés (ha szükséges)
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Debreceni EAC
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
13. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A-CSOPORT
20.45: HBC Nantes (francia)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: Magyarország–Dánia, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
19.00: EPS-Honvéd–Zalakerámia ZTE KK
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MÁV Előre Foxconn
Női Extraliga
Elődöntő, 1. mérkőzés
14.30: KHG Kaposvári NRC–Újpesti TE
Az 5–9. helyért
18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn
ÚSZÁS
Medencés hosszú távú országos bajnokság, Veszprém
MÁRCIUS 6., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
25. FORDULÓ
20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Wolverhampton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ
20.45: Paris SG–Monaco
HORVÁT 1. HNL
25. FORDULÓ
18.00: Istra 1961–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ
20.30: Bayern München–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
20.45: Napoli–Torino
ROMÁN SUPERLIGA
30. FORDULÓ
18.30: Csíkszereda–Farul Constanta – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
21.00: Celta Vigo–Real Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
2.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
6.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GYORSKORCSOLYA
19.00: sprint világbajnokság, Heerenveen
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–ETO University HT
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Alba Fehérvár–Egis Körmend
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE
18.00: SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
ÚSZÁS
Medencés hosszú távú országos bajnokság, Veszprém
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
25. FORDULÓ
17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
13.15: Mansfield (III.)–Arsenal (Tv: Spíler1)
18.45: Wrexham (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)
21.00: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ
17.00: Nantes–Angers
19.00: Auxerre–Strasbourg
21.05: Toulouse–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–Hoffenheim
15.30: Mainz–VfB Stuttgart
15.30: RB Leipzig–Augsburg (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Hamburg
18.30: 1. FC Köln–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Como
18.00: Atalanta–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Pisa
SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
14.00: Osasuna–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
26. FORDULÓ
13.00: TSC–Zeleznicar Pancevo – élőben az NSO-n!
NŐI VB-SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ
3. CSOPORT, 2. FORDULÓ
14.30: Magyarország–Azerbajdzsán, Felcsút
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
2.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
6.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GYORSKORCSOLYA
13.05: összetett világbajnokság, Heerenveen
JÉGKORONG
Ob I, döntő, 5. mérkőzés (ha szükséges)
14.45: Debreceni EAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC
KERÉKPÁR
Strade Bianche országúti kerékpáros verseny, Siena és környéke (Valter Attila)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Csurgói KK
18.00: Liqui Moly NEKA–FTC-Green Collect
18.00: Mol Tatabánya KC–Balatonfüredi KSE
18.30: Budai Farkasok-Rév–Carbonex-Komló
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
17.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC
18.00: NKA Universitas Pécs–Debreceni EAC
18.00: MVM-OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK
RÖPLABDA
Női Extraliga, elődöntő, 3. mérkőzés
19.30: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba
ÚSZÁS
Medencés hosszú távú országos bajnokság, Veszprém
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, nyolcaddöntő, visszavágók
Jadran Split (horvát)–Szolnoki Dózsa
BVSC-Manna ABC–VasasPlaket
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
25. FORDULÓ
13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
21. FORDULÓ
14.00: Szentlőrinc-Soroksár SC – élőben az NSO-n!
14.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
15.00: Vasas FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár-Karcagi SC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka-Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
NB III
ÉSZAKKELETI CSOPORT
19. FORDULÓ
14.00: Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
14.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Diósgyőri VTK II F4R
14.00: Gödöllői SK–Putnok FC
14.00: Debreceni EAC–FC Hatvan
14.00: Sényő FC-ZMB Building–Tarpa SC
14.00: Tiszafüredi VSE–Debreceni VSC II
14.00: Ózd-Sajóvölgye–Kisvárda Master Good II
14.00: Füzesabony SC–Nyíregyháza Spartacus FC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Szombathelyi Haladás
11.00: Credobus Mosonmagyaróvár–VSC 2015 Veszprém
14.00: Opus Tigáz Tatabánya–Budaörs
14.00: Balatonfüredi FC–Puskás Akadémia FC II
14.00: Komárom VSE–FC Sopron
16.00: Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.00: Dorogi FC–Ikoba Beton Zsámbék
17.00: Gyirmót FC Győr–Újpest FC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Dunaharaszti MTK
11.00: Tiszaföldvár SE–Monor SE
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Szegedi VSE
13.00: III. kerületi TVE–Csepel SC
14.00: Gyulai Termál FC–Martfűi LSE
14.00: BKV Előre–Vasas FC II
14.00: ESMTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
14.00: Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Érdi VSE
14.00: MTK Budapest II–BFC Siófok
14.00: Kaposvári Rákóczi FC–Greenplan Balatonlelle SE
14.00: Majosi SE–FC Nagykanizsa
14.00: Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE
14.00: Pénzügyőr SE–Paksi FC II
16.00: Dunaújváros FC–Dombóvári FC
17.00: Pécsi MFC–PTE-PEAC
ANGOL FA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
13.00: Fulham–Southampton (II.) (Tv: Spíler1)
17.30: Leeds United–Norwich City (II.) (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ
15.00: Lens–Metz
17.15: Brest–Le Havre
17.15: Lille–Lorient
17.15: Nice–Rennes
20.45: Lyon–Paris FC
NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ
15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Hellas Verona
15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)
18.00: Genoa–Roma
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
18.00: DAC–Podbrezova – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GYORSKORCSOLYA
13.30: összetett világbajnokság, Heerenveen
KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
B-CSOPORT
16.00: Dánia–Magyarország, Svendborg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE–TFSE
16.00: Szolnoki RK-SC SI–MAFC
17.00: Dunaújvárosi KSE–DEAC
18.30: MEAFC-Peka Bau–Prestige Fitness PSE
19.00: MÁV Előre Foxconn–Vegyész RC Kazincbarcika
Női Extraliga, az 5–9. helyért
18.00: Szent Benedek RA–TFSE