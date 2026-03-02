Heti program: Magyar Kupa, NB I, Premier League, FA-kupa, férfi kézi BL és Formula–1

MÁRCIUS 2., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

20.00: Békéscsaba–Videoton (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

35. FORDULÓ

21.00: Birmingham–Middlesbrough (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ

20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.15: Gil Vicente–Benfica (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

15.30: Grand Prix, nők, Le Samyn (Tv: Eurosport1)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1031 (Tv: Sport2)

SPORTLÖVÉSZET

10 M EURÓPA-BAJNOKSÁG, JEREVÁN

Női légpuska

6.00: alapverseny

11.30: döntő

Férfi légpuska

10.15: alapverseny

13.45: döntő

Légpisztoly, vegyes páros

12.45: alapverseny

16.30: döntő

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells

19.00: férfiak, egyes, selejtező, 1. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. és 2. forduló

MÁRCIUS 3., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NŐI VB-SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ

3. CSOPORT, 1. FORDULÓ

19.00: Andorra–Magyarország, Andorra la Vella

MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.00: ETO FC–Kecskeméti TE (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

20.30: AFC Bournemouth–Brentford (Tv: Spíler1)

20.30: Everton–Burnley

20.30: Leeds United–Sunderland (Tv: Spíler2)

21.15: Wolverhampton Wanderers–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

FRANICA KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Strasbourg–Reims

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: Como–Internazionale

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Barcelona–Atlético Madrid (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

Ob I, döntő, 3. mérkőzés

18.00: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.30: MEAFC-Peka Bau–Swissten Dág KSE

19.00: MÁV Előre Foxconn–DEAC

19.00: Dunaújvárosi KSE–Prestige Fitness PSE

19.00: Vidux-Szegedi RSE–TFSE

20.00: Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC

Női Extraliga, elődöntő, 2. mérkőzés

18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda

SPORTLÖVÉSZET

Légfegyveres Európa-bajnokság, Jereván

5.30: férfi puska trió, 10.00: döntő

7.30: női puska trió, 11.30: döntő

10.30: férfi pisztoly szóló, 13.45: döntő

12.30: női pisztoly szóló, 15.15: döntő

MÁRCIUS 4., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

17.15: Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

20.30: Aston Villa–Chelsea

20.30: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Match4)

20.30: Fulham–West Ham United

20.30: Manchester City–Nottingham Forest (Tv: Spíler2)

21.15: Newcastle United–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.30: Lorient–Nice

21.00: Marseille–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

A 17. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

20.30: Hamburg–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: Lazio–Atalanta

SPANYOL LA LIGA

A 23. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: Rayo Vallecano–Oviedo

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár–MAFC

Női Extraliga, az 5–9. helyért

20.00: TFSE–Vasas SC

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 1. forduló

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz), Komjádi Uszoda

Férfi ob I, középszakasz, 1. forduló

EPS-Honvéd–Semmelweis OSC

Szegedi VE–BVSC-Manna ABC

Szolnoki Dózsa-VasasPlaket

MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

21.00: Tottenham Hotspur–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

FRANCIA KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.10: Lyon–Lens

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

GYORSKORCSOLYA

19.00: Sprint világbajnokság, Heerenveen

JÉGKORONG

Ob I, döntő, 4. mérkőzés (ha szükséges)

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Debreceni EAC

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

13. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A-CSOPORT

20.45: HBC Nantes (francia)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: Magyarország–Dánia, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

19.00: EPS-Honvéd–Zalakerámia ZTE KK

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MÁV Előre Foxconn

Női Extraliga

Elődöntő, 1. mérkőzés

14.30: KHG Kaposvári NRC–Újpesti TE

Az 5–9. helyért

18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn

ÚSZÁS

Medencés hosszú távú országos bajnokság, Veszprém

MÁRCIUS 6., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

25. FORDULÓ

20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Wolverhampton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

25. FORDULÓ

20.45: Paris SG–Monaco

HORVÁT 1. HNL

25. FORDULÓ

18.00: Istra 1961–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ

20.30: Bayern München–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

20.45: Napoli–Torino

ROMÁN SUPERLIGA

30. FORDULÓ

18.30: Csíkszereda–Farul Constanta – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

21.00: Celta Vigo–Real Madrid (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE

2.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

6.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GYORSKORCSOLYA

19.00: sprint világbajnokság, Heerenveen

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–ETO University HT

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Alba Fehérvár–Egis Körmend

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE

18.00: SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

ÚSZÁS

Medencés hosszú távú országos bajnokság, Veszprém

MÁRCIUS 7., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

25. FORDULÓ

17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

13.15: Mansfield (III.)–Arsenal (Tv: Spíler1)

18.45: Wrexham (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)

21.00: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

25. FORDULÓ

17.00: Nantes–Angers

19.00: Auxerre–Strasbourg

21.05: Toulouse–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Bayer Leverkusen

15.30: Heidenheim–Hoffenheim

15.30: Mainz–VfB Stuttgart

15.30: RB Leipzig–Augsburg (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Hamburg

18.30: 1. FC Köln–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Como

18.00: Atalanta–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Pisa

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

14.00: Osasuna–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

26. FORDULÓ

13.00: TSC–Zeleznicar Pancevo – élőben az NSO-n!

NŐI VB-SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ

3. CSOPORT, 2. FORDULÓ

14.30: Magyarország–Azerbajdzsán, Felcsút

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE

2.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

6.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GYORSKORCSOLYA

13.05: összetett világbajnokság, Heerenveen

JÉGKORONG

Ob I, döntő, 5. mérkőzés (ha szükséges)

14.45: Debreceni EAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC

KERÉKPÁR

Strade Bianche országúti kerékpáros verseny, Siena és környéke (Valter Attila)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–Csurgói KK

18.00: Liqui Moly NEKA–FTC-Green Collect

18.00: Mol Tatabánya KC–Balatonfüredi KSE

18.30: Budai Farkasok-Rév–Carbonex-Komló

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

17.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC

18.00: NKA Universitas Pécs–Debreceni EAC

18.00: MVM-OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK

RÖPLABDA

Női Extraliga, elődöntő, 3. mérkőzés

19.30: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba

ÚSZÁS

Medencés hosszú távú országos bajnokság, Veszprém

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, nyolcaddöntő, visszavágók

Jadran Split (horvát)–Szolnoki Dózsa

BVSC-Manna ABC–VasasPlaket

MÁRCIUS 8., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

25. FORDULÓ

13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

21. FORDULÓ

14.00: Szentlőrinc-Soroksár SC – élőben az NSO-n!

14.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

14.00: Budafoki MTE–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

15.00: Vasas FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

15.00: Videoton FC Fehérvár-Karcagi SC – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka-Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

NB III

ÉSZAKKELETI CSOPORT

19. FORDULÓ

14.00: Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

14.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Diósgyőri VTK II F4R

14.00: Gödöllői SK–Putnok FC

14.00: Debreceni EAC–FC Hatvan

14.00: Sényő FC-ZMB Building–Tarpa SC

14.00: Tiszafüredi VSE–Debreceni VSC II

14.00: Ózd-Sajóvölgye–Kisvárda Master Good II

14.00: Füzesabony SC–Nyíregyháza Spartacus FC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Szombathelyi Haladás

11.00: Credobus Mosonmagyaróvár–VSC 2015 Veszprém

14.00: Opus Tigáz Tatabánya–Budaörs

14.00: Balatonfüredi FC–Puskás Akadémia FC II

14.00: Komárom VSE–FC Sopron

16.00: Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

17.00: Dorogi FC–Ikoba Beton Zsámbék

17.00: Gyirmót FC Győr–Újpest FC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Dunaharaszti MTK

11.00: Tiszaföldvár SE–Monor SE

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Szegedi VSE

13.00: III. kerületi TVE–Csepel SC

14.00: Gyulai Termál FC–Martfűi LSE

14.00: BKV Előre–Vasas FC II

14.00: ESMTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

14.00: Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Érdi VSE

14.00: MTK Budapest II–BFC Siófok

14.00: Kaposvári Rákóczi FC–Greenplan Balatonlelle SE

14.00: Majosi SE–FC Nagykanizsa

14.00: Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE

14.00: Pénzügyőr SE–Paksi FC II

16.00: Dunaújváros FC–Dombóvári FC

17.00: Pécsi MFC–PTE-PEAC

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

13.00: Fulham–Southampton (II.) (Tv: Spíler1)

17.30: Leeds United–Norwich City (II.) (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

25. FORDULÓ

15.00: Lens–Metz

17.15: Brest–Le Havre

17.15: Lille–Lorient

17.15: Nice–Rennes

20.45: Lyon–Paris FC

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ

15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Hellas Verona

15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)

18.00: Genoa–Roma

20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

18.00: DAC–Podbrezova – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE

5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GYORSKORCSOLYA

13.30: összetett világbajnokság, Heerenveen

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: Dánia–Magyarország, Svendborg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: Swissten Dág KSE–TFSE

16.00: Szolnoki RK-SC SI–MAFC

17.00: Dunaújvárosi KSE–DEAC

18.30: MEAFC-Peka Bau–Prestige Fitness PSE

19.00: MÁV Előre Foxconn–Vegyész RC Kazincbarcika

Női Extraliga, az 5–9. helyért

18.00: Szent Benedek RA–TFSE

