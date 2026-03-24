Memphis Depay megsérült, kikerült a holland válogatott keretéből

A hétvégén rendezték meg a brazil élvonal egyik legnagyobb rangadóját, a Corinthians–Flamengo összecsapást, amely 1–1-es döntetlennel ért véget. A Corinthiansnak vezéráldozattal járt a mérkőzés, az egyenlítéshez vezető akciót elindító Memphis Depay ugyanis megsérült, és a gól után, a 22. percben le kellett cserélni.

A találkozó másnapján további orvosi vizsgálatokat végeztek a 108-szoros válogatott támadón, és kiderült, combizomsérülése súlyosabb a vártnál. Kedden ezért a holland szövetség rövid közleményben közölte, a nemzeti csapat gólrekordere sérülése miatt kikerült a Norvégia és az Ecuador elleni két, március végi felkészülési meccsre összehívott keretből. Egyben azt jelezte a szövetség, hogy Ronald Koeman szövetségi kapitány nem hívott meg senkit sem Depay helyére.

A CORINTHIANS BAJNOKIJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

Bár a szövetség nem említette, milyen hosszú sérülés várhat a csatárra, a Globo brazil lap viszont arról számolt be, hogy jó eséllyel négy hét kihagyásra kell számítania a rutinos támadónak, azaz a két válogatott találkozó után legalább három bajnokit és két Libertadores-kupa-meccset is elmulaszt majd.