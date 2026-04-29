Nem súlyos a sérülése, Szalah még pályára léphet a Liverpool színeiben

ROCK PÉTER
2026.04.29. 19:55
Ez még nem a végső elköszönés volt (Fotó: Getty Images)
sérülés Mohamed Szalah Liverpool FC
Az idény hajrájában még legalább egyszer pályára léphet a Liverpool színeiben a kilenc év után távozó Mohamed Szalah, aki várhatóan felépül sérüléséből a bajnokság utolsó fordulója előtt – erősítette meg a klub.

A 33 éves támadó a Crystal Palace elleni, 3–1-re megnyert mérkőzésen kényszerült cserére múlt hétvégén. A liverpooliak szerdai közleménye szerint azonban nincs súlyos baj: mindössze kisebb izomsérülésről van szó.

Angol labdarúgás
2026.03.25. 11:05

„A legnagyobb” – csapattársai üzentek a Liverpoolt elhagyó Szalahnak

Többek között Szoboszlai Dominik is reagált arra, hogy a Premier League történetének egyik legjobb játékosa klubot vált ezen a nyáron.

A Liverpoolnál úgy számolnak, hogy Szalah még a záró forduló előtt visszatérhet, így pályára léphet a Brentford elleni, május 24-i bajnokin is. Ez különösen fontos lehet, hiszen az egyiptomi klasszis az idény végén távozik, így ez lehet a búcsúmérkőzése a klub mezében.

