MLS: James Rodríguez kórházi kezelése után visszatért klubjához

A kolumbiai csapat március 29-én 3–1-re kikapott Franciaországtól az Egyesült Államokban, a Maryland állambeli Landoverben rendezett felkészülési mérkőzésen. A Real Madrid és a Bayern München korábbi játékosa kezdőként 63 percet töltött a pályán, de fáradtnak és enerváltnak tűnt. A találkozó után két nappal aztán kórházba kellett szállítani, és súlyos kiszáradás miatt 72 óráig orvosi megfigyelés alatt állt.

A 34 éves középpályás hétfőn térhetett vissza klubjához, amely közölte: a játékos az orvosi stáb felügyelete mellett kezdi meg az – egyelőre könnyített – munkát.

A 2014-es világbajnokság gólkirálya fizikai problémák miatt idén mindössze 39 percet játszott a Minnesota Unitedben, amelyhez februárban igazolt, ezért továbbra is bizonytalan a részvétele a nyári vb-n. Kolumbia június 17-én Üzbegisztán ellen játssza első csoportmérkőzését, majd a Kongói DK-val és Portugáliával találkozik.