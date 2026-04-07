Nemzeti Sportrádió

MLS: James Rodríguez kórházi kezelése után visszatért klubjához

2026.04.07. 11:13
Fotó: Getty Images
Címkék
sérülés Kolumbia James Rodríguez MLS
Visszatért klubjához, az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Minnesota Unitedhez James Rodríguez, a nyári világbajnokságra készülő kolumbiai válogatott csapatkapitánya, aki súlyos kiszáradás miatt kórházi kezelésre szorult.

A kolumbiai csapat március 29-én 3–1-re kikapott Franciaországtól az Egyesült Államokban, a Maryland állambeli Landoverben rendezett felkészülési mérkőzésen. A Real Madrid és a Bayern München korábbi játékosa kezdőként 63 percet töltött a pályán, de fáradtnak és enerváltnak tűnt. A találkozó után két nappal aztán kórházba kellett szállítani, és súlyos kiszáradás miatt 72 óráig orvosi megfigyelés alatt állt.

A 34 éves középpályás hétfőn térhetett vissza klubjához, amely közölte: a játékos az orvosi stáb felügyelete mellett kezdi meg az – egyelőre könnyített – munkát.

A 2014-es világbajnokság gólkirálya fizikai problémák miatt idén mindössze 39 percet játszott a Minnesota Unitedben, amelyhez februárban igazolt, ezért továbbra is bizonytalan a részvétele a nyári vb-n. Kolumbia június 17-én Üzbegisztán ellen játssza első csoportmérkőzését, majd a Kongói DK-val és Portugáliával találkozik.

 

Legfrissebb hírek

Hollandia: lemarad a világbajnokságról a PSV Eindhoven kapitánya

Foci vb 2026
2026.04.05. 16:28

Messi góllal, csapata döntetlennel avatta fel az Inter Miami új stadionját

Minden más foci
2026.04.05. 12:23

Rosszul lett, kórházba került James Rodríguez

Minden más foci
2026.04.03. 10:02

Először is: ne árts – Malonyai Péter publicisztikája

Spanyol labdarúgás
2026.03.31. 23:23

Klubja megkezdte a válogatottat elhagyó Balogh Botond kezelését

Magyar válogatott
2026.03.30. 13:00

Douénak vasárnapig nem volt válogatott gólja – most már több is van

Minden más foci
2026.03.29. 23:05

Férfi kosárlabda NB I: nem játszhat már az idényben a Honvéd magyar válogatott játékosa

Kosárlabda
2026.03.27. 21:28

A Barcelona közölte: Raphinha kihagyja az Atlético elleni BL-párharcot

Spanyol labdarúgás
2026.03.27. 20:40
Ezek is érdekelhetik