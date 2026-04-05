Messi góllal, csapata döntetlennel avatta fel az Inter Miami új stadionját

2026.04.05. 12:23
Lionel Messi Nu Stadion Pintér Dániel MLS Inter Miami
Lionel Messinek mindössze 10 percre volt szüksége ahhoz, hogy megszerezze az Inter Miami első gólját a labdarúgócsapat új arénájában, a Nu Stadionban.

Az argentin világsztár a részben még építés alatt álló stadion róla elnevezett lelátója előtt talált be a kapuba a vendég Austin FC ellen 2–2-es döntetlennel záruló szombat esti bajnoki mérkőzésen – tőle szokatlan módon fejjel. Lábbal is majdnem eredményes volt: a meccs hajrájában szabadrúgásból a kapufát találta el.

A Major League Soccer (MLS) bajnoki alapszakaszában játszott meccsen szóhoz jutott a magyar-amerikai kettős állampolgárságú Pintér Dániel is: a 18 éves szélsőt a 87. percben cserélték be.

A 26 700 férőhelyes új stadionban a szombati volt az MLS-ben címvédő Inter Miami bemutatkozó mérkőzése azután, hogy a csapat több mint hat évig Fort Lauderdale-t tekintette otthonának.

MLS
ALAPSZAKASZ
Inter Miami–Austin FC 2–2 (Messi 10., Suárez 81., ill. Biro 6., Nelson 53.)

 

Legfrissebb hírek

Messi betalált, öt góllal nyert a világbajnok

Foci vb 2026
2026.04.01. 10:49

Sporttörténeti ritkaság: Messi az első aktív játékos, akiről lelátószektort neveztek el

Minden más foci
2026.03.27. 16:57

Antoine Griezmann az MLS-ben folytatja – hivatalos

Minden más foci
2026.03.24. 15:21

Messi megelőzte Pelét a szabadrúgásgólok számában

Minden más foci
2026.03.23. 13:06

Tóth Balázs remekül védett, Callum Styles győztes gólt készített elő a Championshipben

Légiósok
2026.03.21. 18:07

„Ezért is egyedülálló Leo” – Cristiano Ronaldo után Messi is elérte a 900 gólos határt

Minden más foci
2026.03.19. 13:00

Messi jubileumi gólt szerzett, de így sem jutott tovább az Inter Miami

Minden más foci
2026.03.19. 07:37

Hivatalosan is hosszabbított Sallói Dániellel a Toronto FC

Minden más foci
2026.03.17. 19:38
