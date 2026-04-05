Messi góllal, csapata döntetlennel avatta fel az Inter Miami új stadionját

Az argentin világsztár a részben még építés alatt álló stadion róla elnevezett lelátója előtt talált be a kapuba a vendég Austin FC ellen 2–2-es döntetlennel záruló szombat esti bajnoki mérkőzésen – tőle szokatlan módon fejjel. Lábbal is majdnem eredményes volt: a meccs hajrájában szabadrúgásból a kapufát találta el.

A Major League Soccer (MLS) bajnoki alapszakaszában játszott meccsen szóhoz jutott a magyar-amerikai kettős állampolgárságú Pintér Dániel is: a 18 éves szélsőt a 87. percben cserélték be.

A 26 700 férőhelyes új stadionban a szombati volt az MLS-ben címvédő Inter Miami bemutatkozó mérkőzése azután, hogy a csapat több mint hat évig Fort Lauderdale-t tekintette otthonának.

Inter Miami–Austin FC 2–2 (Messi 10., Suárez 81., ill. Biro 6., Nelson 53.)