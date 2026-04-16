Nemzeti Sportrádió

Gyermeket vár az új-zélandiak nyolcszoros olimpiai bajnok kajakosa, de Los Angelesben már ott lenne

2026.04.16. 11:46
Lisa Carrington (Fotó: Getty Images)
Címkék
Gyermeket vár Lisa Carrington, az új-zélandiak nyolcszoros olimpiai bajnok kajakosa, aki emiatt kihagyja az idény egy részét, de a 2028-as Los Angeles-i játékokon már ismét szeretne vízre szállni.

Anyai örömök elé néz Lisa Carrington. A 36 éves sportoló a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt, s a posztban máris több felmerülő kérdésre választ adott. Leírta, hogy első gyermeke születése szeptember végére várható, s bár így az augusztusi, poznani világbajnokságot mindenképpen kihagyja, a májusi európai világkupákon – Szegeden és Brandenburgban – még ott lesz a mezőnyben.

Carrington hangsúlyozta: most a terhességére fókuszál, de a céljai között ott van a 2028-as olimpiai szereplés. A klasszis a 2024-es párizsi játékokon mindhárom női számban nyert, ezzel nyolcszoros bajnokká vált és beállította a legendás német Birgit Fischer húsz éve élő rekordját. A négyesben aratott siker Új-Zéland első győzelmét jelentette, amellyel az egység megtörte a németek és magyarok negyven éve tartó ötkarikás hegemóniáját.

 

Legfrissebb hírek

Los Angeles 2028: jövőre indulnak a hivatalos viszonteladói platformok

Egyéb egyéni
2026.03.31. 16:01

Európa Játékok: huszonkét olimpiai sportág az isztambuli programban

Egyéb egyéni
2026.03.27. 15:06

Európába költözik a Győr és a Szeged részvételével zajló amerikai torna

Kézilabda
2026.03.20. 09:48

Los Angeles 2028: négy nappal a megnyitó előtt kezdődik a labdarúgótorna

Minden más foci
2026.03.17. 09:56

Halász Bence: A cél, hogy az Európa-bajnokságon döntsek egyéni csúcsot

Atlétika
2026.03.10. 09:54

Los Angeles 2028: Djokovics megpróbálná megvédeni címét

Tenisz
2026.03.08. 11:30

Már ötmillióan jelentkeztek Los Angeles-i olimpiai jegyért

Egyéb egyéni
2026.02.25. 14:01

Köhler Timon: Nemcsak nyerni, hanem segíteni is szeretnék

Kerékpár
2026.02.24. 11:51
Ezek is érdekelhetik