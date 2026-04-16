Gyermeket vár az új-zélandiak nyolcszoros olimpiai bajnok kajakosa, de Los Angelesben már ott lenne

Anyai örömök elé néz Lisa Carrington. A 36 éves sportoló a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt, s a posztban máris több felmerülő kérdésre választ adott. Leírta, hogy első gyermeke születése szeptember végére várható, s bár így az augusztusi, poznani világbajnokságot mindenképpen kihagyja, a májusi európai világkupákon – Szegeden és Brandenburgban – még ott lesz a mezőnyben.

Carrington hangsúlyozta: most a terhességére fókuszál, de a céljai között ott van a 2028-as olimpiai szereplés. A klasszis a 2024-es párizsi játékokon mindhárom női számban nyert, ezzel nyolcszoros bajnokká vált és beállította a legendás német Birgit Fischer húsz éve élő rekordját. A négyesben aratott siker Új-Zéland első győzelmét jelentette, amellyel az egység megtörte a németek és magyarok negyven éve tartó ötkarikás hegemóniáját.