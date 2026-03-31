Los Angeles 2028: jövőre indulnak a hivatalos viszonteladói platformok

2026.03.31. 16:01
Reynold Hoover Los Angeles Los Angeles 2028
Jövőre indulnak be a 2028-as Los Angeles-i olimpia jegyeinek hivatalos viszonteladói platformjai, amelyeken biztonságosan lehet majd kereskedni.

A szervezők bejelentették, hogy 2027-ben veszi kezdetét az ellenőrzött program, amely megbízható lehetőségeket kínál a szurkolóknak a másodlagos értékesítéshez.

Mivel világszerte milliók regisztráltak az LA28 jegysorsolásra, és az olimpia iránti izgalom egyre nő, azt szeretnénk, hogy a rajongók megkapják a szükséges információkat ahhoz, hogy biztonságosan vásárolhassanak” – idézte Reynold Hoovert, az LA28 vezérigazgatóját az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal.

A Los Angeles-i jegyekre a jelentkezés január 14-én kezdődött, és a jegysorsolásra március 18-ig volt lehetőség jelentkezni. Egymillió jegy ára lesz 28 dollár, és az összes belépő kétharmada 200 dollárnál kevesebbe kerül majd. A rendezők abban bíznak, hogy nagyjából 14 millió jegyet tudnak értékesíteni. Az ötkarikás játékok internetes oldalán keresztül történő jelentkezés már most áprilisban időpontot biztosít jegyvásárlásra, ugyanakkor azok a szurkolók, akiket ekkor nem választanak ki, automatikusan regisztrálódnak a későbbi sorsolásokra is.

A 2024-es párizsi olimpia rekordot döntött a 12 millió eladott jeggyel.

Reynold Hoover Los Angeles Los Angeles 2028
Legfrissebb hírek

Európa Játékok: huszonkét olimpiai sportág az isztambuli programban

Egyéb egyéni
2026.03.27. 15:06

Európába költözik a Győr és a Szeged részvételével zajló amerikai torna

Kézilabda
2026.03.20. 09:48

Los Angeles 2028: négy nappal a megnyitó előtt kezdődik a labdarúgótorna

Minden más foci
2026.03.17. 09:56

Halász Bence: A cél, hogy az Európa-bajnokságon döntsek egyéni csúcsot

Atlétika
2026.03.10. 09:54

Los Angeles 2028: Djokovics megpróbálná megvédeni címét

Tenisz
2026.03.08. 11:30

Már ötmillióan jelentkeztek Los Angeles-i olimpiai jegyért

Egyéb egyéni
2026.02.25. 14:01

Köhler Timon: Nemcsak nyerni, hanem segíteni is szeretnék

Kerékpár
2026.02.24. 11:51

Durant szeretne ott lenni az amerikai kosárválogatottban a 2028-as olimpián

Amerikai sportok
2026.02.23. 19:24
Ezek is érdekelhetik