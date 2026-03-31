Los Angeles 2028: jövőre indulnak a hivatalos viszonteladói platformok

A szervezők bejelentették, hogy 2027-ben veszi kezdetét az ellenőrzött program, amely megbízható lehetőségeket kínál a szurkolóknak a másodlagos értékesítéshez.

„Mivel világszerte milliók regisztráltak az LA28 jegysorsolásra, és az olimpia iránti izgalom egyre nő, azt szeretnénk, hogy a rajongók megkapják a szükséges információkat ahhoz, hogy biztonságosan vásárolhassanak” – idézte Reynold Hoovert, az LA28 vezérigazgatóját az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal.

A Los Angeles-i jegyekre a jelentkezés január 14-én kezdődött, és a jegysorsolásra március 18-ig volt lehetőség jelentkezni. Egymillió jegy ára lesz 28 dollár, és az összes belépő kétharmada 200 dollárnál kevesebbe kerül majd. A rendezők abban bíznak, hogy nagyjából 14 millió jegyet tudnak értékesíteni. Az ötkarikás játékok internetes oldalán keresztül történő jelentkezés már most áprilisban időpontot biztosít jegyvásárlásra, ugyanakkor azok a szurkolók, akiket ekkor nem választanak ki, automatikusan regisztrálódnak a későbbi sorsolásokra is.

A 2024-es párizsi olimpia rekordot döntött a 12 millió eladott jeggyel.