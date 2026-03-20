Európába költözik a Győr és a Szeged részvételével zajló amerikai torna

Még 2025 januárjában jelentették be, hogy a PRO Handball USA nyolccsapatos tornát rendez, melynek célja, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt népszerűsítse a kézilabdát. Korábban megírtuk, hogy a nőknél a Győri Audi ETO, míg a férfiaknál a Szeged kapott meghívást a magyar csapatok közül. A női mezőnyt a francia Brest, a japán Honey Bee Isikava és a dán Odense teszi teljessé, míg a férfiaknál a Szeged mellett a német Füchse Berlin, a francia Nantes és a dán Aalborg kapott meghívást.

A kisalfold.hu a PRO Handball USA által küldött sajtóközlemény alapján azt írja, hogy az eseményt idén nyáron Európába helyezik át, az esemény egyik nagykövete a volt győri Stine Oftedal. „Az elmúlt hónapokban rendkívül szoros egyeztetéseket folytattunk a projekt minden résztvevőjével, és a jelenlegi, az Egyesült Államok és Európa közötti kiszámíthatatlan politikai környezet miatt úgy döntöttünk, az első eseményt Európában rendezzük meg – idézte Mads H. Winthert, a PRO Handball USA vezérigazgatóját a magyar portál. – Normál körülmények között egy ilyen nemzetközi kulturális és sportprojektet nem befolyásolna a politikai helyzet, azonban fel kellett mérnünk, és be kellett látnunk, hogy a jelenlegi környezet túl nagy kockázatot jelent az előre nem látható nehézségek szempontjából, amelyek negatívan befolyásolhatják a projektet.”

A tervek szerint az olimpia előtt 2027-ben és 2028-ban is rendeznének egy-egy eseményt az Egyesült Államokban a kézilabda népszerűsítése céljából. Az augusztus 3–9. közötti torna pontos helyszínét később jelentik be.







