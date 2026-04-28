Allyson Felix 40 évesen a visszatérésre készül, célja a Los Angeles-i olimpia

„Betöltöttem a negyvenet, már nem vagyok a csúcson, ezzel tökéletesen tisztában vagyok, de látni akarom, mire vagyok képes. Lehet, hogy ebben az életkorban kizárólag a gyerekeim nevelésére kellene összpontosítanom, de miért is ne próbáljam meg felülírni ezt a szerepet?” – fogalmazott Allyson Felix a Time Magazine-nak a visszatérési kísérlete bejelentésekor.

A hétszeres olimpiai bajnok és 14-szeres világbajnok sprinter elmondta, nagy hatással van rá, hogy például Tom Brady, LeBron James és Lindsey Vonn negyven felett is megállja a helyét a legjobbak között, az pedig régóta szívügye, hogy bizonyítsa: attól, hogy valaki édesanya – neki egy hét- és egy kétéves gyermeke van –, képes magas színvonalon folytatni a sportpályafutását.

A visszatérés gondolatával már egy éve foglalkozó, a mozgást eddig sem elhanyagoló Felix terve az, hogy októberben kezd újra élsportolói szinten edzeni régi trénerével, Bobby Kersee-vel, majd ha minden jól megy, 2027-ben már versenyeken is rajthoz áll, igaz, nem olyan sokszor, mint fénykorában. Azokra a viadalokra összpontosít, amelyeken kivívhatja az olimpiai szereplés lehetőségét – a konkurenciát látva már a kvalifikáció is hatalmas siker lenne.

„Az életben egyszeri lehetőség, egyedül ez elég erős érv ahhoz, hogy visszahúzzon a sporthoz – utalt Felix arra, hogy a következő nyári játékokat szülővárosában, Los Angelesben rendezik meg. – Versenyzőként sokszor volt alkalmam tapasztalni, mekkora ováció kíséri azok szereplését, akiknek megadatik hazai rendezésű olimpián rajthoz állni. Nagyon szeretném én is átélni ezt az élményt. Valószínűleg nem tudnék kibékülni magammal, ha meg sem próbálnám. Bárhogyan is alakul, ott leszek az olimpián, legfeljebb a gyerekeimmel a lelátón, és drukkolok azoknak, akik majd versenyeznek.”

Felix 2004-től kezdődően öt olimpián nyert érmet (hét aranya közül az egyetlen egyénit 2012-ben szerezte 200 méteren), összesen 11 ötkarikás érme van (az aranyak mellett három ezüst és egy bronz), gyűjteményével ő a játékok történetének legeredményesebb női atlétája.