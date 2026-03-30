Keddi sportműsor: magyar–görög a Puskás Arénában; teljessé válik a vb-mezőny

MÁRCIUS 31., KEDD

FUTBALLPROGRAM

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐK

DÖNTŐK

20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország, Zenica (Tv: Spíler2)

20.45: Svédország–Lengyelország, Solna (Tv: Spíler1)

20.45: Koszovó–Törökország, Pristina

20.45: Csehország–Dánia, Prága (Tv: Arena4)

INTERKONTINENTÁLIS VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

DÖNTŐK

23.00: Kongói DK–Jamaica, Guadalajara

Szerda, 5.00: Irak–Bolívia, Monterrey

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓK

C/D-LIGA

18.00: Lettország–Gibraltár (Tv: Arena4)

18.00: Luxemburg–Málta (Tv: Spíler1)

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

15.00: Costa Rica–Irán

18.00: Norvégia–Svájc (Tv: Spíler2)

18.00: Szerbia–Szaúd-Arábia

18.30: Haiti–Izland

19.30: Jordánia–Nigéria

19.30: Dél-Afrika–Panama

20.00: Marokkó–Paraguay

20.30: Algéria–Uruguay

20.30: Skócia–Elefántcsontpart

20.45: Hollandia–Ecuador

20.45: Anglia–Japán (Tv: Match4)

20.45: Ausztria–Dél-Korea

21.00: Spanyolország–Egyiptom

21.00: Szenegál–Gambia

Szerda, 1.00: Egyesült Államok–Portugália

Szerda, 1.15: Argentína–Zambia

Szerda, 2.00: Brazília–Horvátország

Szerda, 3.00: Mexikó–Belgium

TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.00: Montenegró–Szlovénia

18.00: San Marino–Andorra

19.00: Oroszország–Mali

20.45: Írország–Észak-Macedónia

20.45: Szlovákia–Románia

20.45: Ukrajna–Albánia

20.45: Wales–Észak-Írország

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

16.30: Magyarország–Ukrajna, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával kortól függetlenül ingyen látogatható (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/ingyen-szurkolhatsz-az-u21-es-valogatottnak-100-jegy-var-gazdara/) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, OGDEN

22.00: Olaszország–Lengyelország (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Pustertal Wölfe (olasz)

SVÁJCI BAJNOKSÁG

Rájátszás, negyeddöntő, 6. mérkőzés

20.00: Lausanne–Servette (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.45: Fredericia (dán)–Melsungen (német) (Tv: Sport1)

EHF IFJÚSÁGI LIGA

Selejtező, elődöntő

14.45: Kolstad (norvég)–Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

17.45: Szeged–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: TARR KSC Szekszárd–TFSE

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1047 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár

20.00: MAFC–Vegyész RC Kazincbarcika

SZNÚKER

TOUR CHAMPIONSHIP, MANCHESTER

14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA 500-AS TORNA, CHARLESTON

Benne: Gálfi Dalma–Bianca Andreescu (kanadai) és Bondár Anna, Magdalena Frech (magyar, lengyel)–Leylah Fernandez, Kristina Mladenovic (kanadai, francia)

WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ

Benne: Udvardy Panna (8.)–Maria Camila Torres Murcia (kolumbiai) és Udvardy Panna, Emiliana Arango (magyar, kolumbiai)–Emily Appleton, Ingrid Martins (brit, brazil)

ATP 500-as torna, Houston, ATP 250-es torna, Bukarest, Marrákes

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc, Fazekas Mária. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Egyre nagyobb a balhé Verstappen körül

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Újvári Máté a vonalban

9.00: Az esztergomi csoda kapcsán Marosán György jelentkezik

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok: Andrusch József. Műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai. Vendég: a Veszprém Handball Academy 17 éves, ifjúsági válogatott kézilabdázója, Iváncsik Máté és édesapja, a korábbi klasszis játékos, Iváncsik Gergő. Riporter: Nagy Dániel

13.30: Buli, jégkorongmagazin Virányi Zsolttal. Vendég: Huszák Alexandra, a magyar női jégkorong-válogatott játékosa

14.00: Fonák és tenyeres. Műsorvezető: Farkas Márton. Szerkesztő: Kreisz Bálint

14.35: Szabadidő-magazin Keszi Dórával

Hazafutás. Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: 70 éves lett Andrusch József, korábbi válogatott kapus

15:40: Interjú Mihalik Andrással, a jégkorong-válogatott csatárával, aki túl van első szezonján a Ferencváros csapatával

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Csisztu Zsuzsa, Gyenge Balázs

17.00: A BEK/BL-döntők története: 1966

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Irány Amerika! – labdarúgó-vb-sorozat, 5. rész

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Kajak-kenu. Megváltozott kvalifikációs rendszerben kezdődik meg az új idény

18.30: Magyar-görög futballtörténelem; kapcsolunk a Puskás Arénába

19.00: Közvetítés a Magyarország–Görögország felkészülési labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc

19.15: Közvetítés a Fehérvár–Graz ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf. Szakértő: Spiller István

21.30: Vendég: Szabó Nóra, a női maratoni futás magyar csúcstartója

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával