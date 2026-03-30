Keddi sportműsor: magyar–görög a Puskás Arénában; teljessé válik a vb-mezőny
MÁRCIUS 31., KEDD
FUTBALLPROGRAM
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐK
DÖNTŐK
20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország, Zenica (Tv: Spíler2)
20.45: Svédország–Lengyelország, Solna (Tv: Spíler1)
20.45: Koszovó–Törökország, Pristina
20.45: Csehország–Dánia, Prága (Tv: Arena4)
INTERKONTINENTÁLIS VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
DÖNTŐK
23.00: Kongói DK–Jamaica, Guadalajara
Szerda, 5.00: Irak–Bolívia, Monterrey
NEMZETEK LIGÁJA
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓK
C/D-LIGA
18.00: Lettország–Gibraltár (Tv: Arena4)
18.00: Luxemburg–Málta (Tv: Spíler1)
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
15.00: Costa Rica–Irán
18.00: Norvégia–Svájc (Tv: Spíler2)
18.00: Szerbia–Szaúd-Arábia
18.30: Haiti–Izland
19.30: Jordánia–Nigéria
19.30: Dél-Afrika–Panama
20.00: Marokkó–Paraguay
20.30: Algéria–Uruguay
20.30: Skócia–Elefántcsontpart
20.45: Hollandia–Ecuador
20.45: Anglia–Japán (Tv: Match4)
20.45: Ausztria–Dél-Korea
21.00: Spanyolország–Egyiptom
21.00: Szenegál–Gambia
Szerda, 1.00: Egyesült Államok–Portugália
Szerda, 1.15: Argentína–Zambia
Szerda, 2.00: Brazília–Horvátország
Szerda, 3.00: Mexikó–Belgium
TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.00: Montenegró–Szlovénia
18.00: San Marino–Andorra
19.00: Oroszország–Mali
20.45: Írország–Észak-Macedónia
20.45: Szlovákia–Románia
20.45: Ukrajna–Albánia
20.45: Wales–Észak-Írország
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
16.30: Magyarország–Ukrajna, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával kortól függetlenül ingyen látogatható (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/ingyen-szurkolhatsz-az-u21-es-valogatottnak-100-jegy-var-gazdara/) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, OGDEN
22.00: Olaszország–Lengyelország (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Pustertal Wölfe (olasz)
SVÁJCI BAJNOKSÁG
Rájátszás, negyeddöntő, 6. mérkőzés
20.00: Lausanne–Servette (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.45: Fredericia (dán)–Melsungen (német) (Tv: Sport1)
EHF IFJÚSÁGI LIGA
Selejtező, elődöntő
14.45: Kolstad (norvég)–Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)
17.45: Szeged–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: TARR KSC Szekszárd–TFSE
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1047 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár
20.00: MAFC–Vegyész RC Kazincbarcika
SZNÚKER
TOUR CHAMPIONSHIP, MANCHESTER
14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA 500-AS TORNA, CHARLESTON
Benne: Gálfi Dalma–Bianca Andreescu (kanadai) és Bondár Anna, Magdalena Frech (magyar, lengyel)–Leylah Fernandez, Kristina Mladenovic (kanadai, francia)
WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ
Benne: Udvardy Panna (8.)–Maria Camila Torres Murcia (kolumbiai) és Udvardy Panna, Emiliana Arango (magyar, kolumbiai)–Emily Appleton, Ingrid Martins (brit, brazil)
ATP 500-as torna, Houston, ATP 250-es torna, Bukarest, Marrákes
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc, Fazekas Mária. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Egyre nagyobb a balhé Verstappen körül
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Újvári Máté a vonalban
9.00: Az esztergomi csoda kapcsán Marosán György jelentkezik
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok: Andrusch József. Műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai. Vendég: a Veszprém Handball Academy 17 éves, ifjúsági válogatott kézilabdázója, Iváncsik Máté és édesapja, a korábbi klasszis játékos, Iváncsik Gergő. Riporter: Nagy Dániel
13.30: Buli, jégkorongmagazin Virányi Zsolttal. Vendég: Huszák Alexandra, a magyar női jégkorong-válogatott játékosa
14.00: Fonák és tenyeres. Műsorvezető: Farkas Márton. Szerkesztő: Kreisz Bálint
14.35: Szabadidő-magazin Keszi Dórával
Hazafutás. Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: 70 éves lett Andrusch József, korábbi válogatott kapus
15:40: Interjú Mihalik Andrással, a jégkorong-válogatott csatárával, aki túl van első szezonján a Ferencváros csapatával
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Csisztu Zsuzsa, Gyenge Balázs
17.00: A BEK/BL-döntők története: 1966
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Irány Amerika! – labdarúgó-vb-sorozat, 5. rész
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Kajak-kenu. Megváltozott kvalifikációs rendszerben kezdődik meg az új idény
18.30: Magyar-görög futballtörténelem; kapcsolunk a Puskás Arénába
19.00: Közvetítés a Magyarország–Görögország felkészülési labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc
19.15: Közvetítés a Fehérvár–Graz ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf. Szakértő: Spiller István
21.30: Vendég: Szabó Nóra, a női maratoni futás magyar csúcstartója
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával