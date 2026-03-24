Nemzeti Sportrádió

Jürgen Klopp: Ha a Real Madrid hívott volna, arról talán már tudnom kellene

K. Zs.K. Zs.
2026.03.24. 11:09
null
Jürgen Klopp (jobbra) és a szintén szakértőként meghívott Thomas Müller a Magenta TV kamerája előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Jürgen Klopp edzőkérdés
Jürgen Klopp 2024 nyara óta nem edzősködik, a Red Bull globális futballprogramjának igazgatójaként dolgozik, de nem zárja ki a visszatérést, ezért rendre találgatnak is a következő munkahelyét illetően. Általában az újbóli liverpooli munkavállalás a téma, de most éppen a Real Madrid került terítékre.

Jürgen Klopp a Magenta TV egyik szakértője, és minap a világbajnoki csapatmustra egyik szereplőjeként faggatták az újságírók – többek között a Real Madrid állítólagos ajánlatáról. Mint mondta, természetesnek tartja, hogy találgatnak a jövőjéről, azonban az alaptalan pletykák terjesztésével nem tud mit kezdeni.

„Ha a Real Madrid hívott volna, arról talán már tudnom kellene. De az egész úgy képtelenség, ahogy van. Nem gondolkodom ilyen ajánlaton, teszem hozzá, szerencsére nincs rá semmi okom – mondta Klopp. – Egyébként hogyan képzelnek el egy ilyen beszélgetést? Egyszer csak felhív a Real Madrid a semmiből, és valaki megkérdezi, elvállalom-e? Pérez beleszól a telefonba, hogy »Jürgen, készen állsz?« Sosem hívtak. Itt van az ügynököm is, kérdezzék meg, de elárulom, hogy őt sem keresték meg. Szóval bocs Madrid, előbb az ügynökömmel kell tárgyalni.”

A témától kissé frusztrált Klopp elfilozofálgatott azon, mi számít hírnek manapság („Elég, ha valaki leír valamit egy darab papírra? Vagy azért nem árt, ha van benne igazságmorzsa is?”), majd arra figyelmeztette az újságírókat, hogy legyenek körültekintőek, és ne dőljenek be mindennek, amit olvasnak – és amit lehet, hogy a mesterséges intelligencia kreált.

Szóba került az a pletyka is, hogy Klopp elhagyni készül a Red Bullt.

„Ezt is ugyanazok az idióták írták a Salzburger Nachrichtennél – vágott vissza Klopp. – Minél kevesebbet tudnak, annál magabiztosabban állítják, hol fogok dolgozni. Aki ezt leírta, annak fogalma sincs a valóságról. Oliver Mintzlaff (a Red Bull vezérigazgatója) már cáfolta ezt, de hadd tegyem meg én is: eszemben sincs feladni ezt a munkát, minden a legnagyobb rendben van.”

Dacára a fentieknek, a Dortmunddal és a Liverpoollal bajnokságot nyerő, utóbbival a Bajnokok Ligája-serleget is elhódító 58 éves német tréner nem zárta ki, hogy dolgozik még edzőként:

„Az évek múlnak, öregszem, de még nem tekintem lezártnak az edzői karrieremet. Még nem értem el a nyugdíjaskort. Ki tudja, mit hoznak a következő évek? De egyelőre nincsenek konkrét terveim erre.”

Kapcsolódó tartalom

Legfrissebb hírek

