A Real Madrid fegyelmi eljárást indított Valverde és Tchouaméni ellen – hivatalos

2026.05.07. 22:04
A spanyol élvonalban (La Liga) érdekelt Real Madrid hivatalos honlapján közölte, hogy fegyelmi eljárást indított két középpályása, Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni ellen.

Mint arról beszámoltunk, a két futballista már szerdán egymásnak feszült, majd csütörtökön az edzés után összetűzésük a tettlegességig fajult az öltözőben.

A belső megosztottság és a bizonytalanság elsősorban a La Ligát vezető Barcelonának kedvezhet, hiszen vasárnap el Clásicót rendeznek, amelyen a katalánok matematikailag is bebiztosíthatják bajnoki címüket.

Ehhez képest újdonságnak számít, hogy Valverde fejsérülése úgy történt, hogy az öltözőben kialakult dulakodás közben elcsúszott, s beverte a fejét egy asztalba, majd az eszméletét is elvesztette. Az uruguayi középpályásnak ennek következtében emlékezetkiesése is volt, s az már biztos, hogy kihagyja a hétvégi el Clásicót. A királyi klub időközben kiadott egy közleményt, miszerint Valverde „traumás agysérülést” szenvedett, s noha már jobb állapotban lábadozik otthon, 10–14 nap kényszerpihenő vár rá.

„A klub mindkét eljárás kimenetelét a megfelelő időben közölni fogja” – olvasható szűkszavú közleményben. A COPE információi szerint a Real Madrid belső szabályzatában a „komoly” és „nagyon komoly” fegyelmi vétségekért kiszabható büntetések az adott játékosok eltiltásától és a fizetés megvonásától egészen a szerződések egyoldalú felbontásáig terjednek.

