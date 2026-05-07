A Real Madrid fegyelmi eljárást indított Valverde és Tchouaméni ellen – hivatalos

Ehhez képest újdonságnak számít, hogy Valverde fejsérülése úgy történt, hogy az öltözőben kialakult dulakodás közben elcsúszott, s beverte a fejét egy asztalba, majd az eszméletét is elvesztette. Az uruguayi középpályásnak ennek következtében emlékezetkiesése is volt, s az már biztos, hogy kihagyja a hétvégi el Clásicót. A királyi klub időközben kiadott egy közleményt, miszerint Valverde „traumás agysérülést” szenvedett, s noha már jobb állapotban lábadozik otthon, 10–14 nap kényszerpihenő vár rá.

„A klub mindkét eljárás kimenetelét a megfelelő időben közölni fogja” – olvasható szűkszavú közleményben. A COPE információi szerint a Real Madrid belső szabályzatában a „komoly” és „nagyon komoly” fegyelmi vétségekért kiszabható büntetések az adott játékosok eltiltásától és a fizetés megvonásától egészen a szerződések egyoldalú felbontásáig terjednek.