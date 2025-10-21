Jürgen Klopp szerint nem ő, hanem Arne Slot vezeti ki a gödörből a Liverpoolt

„Annak idején úgy fogalmaztam, hogy sohasem edzenék más csapatot Angliában, szóval ha mégis visszatérnék, csak a Liverpoolról lehet szó. Elméletileg tehát lehetséges – idézi Jürgen Klopp szavait a Reuters hírügynökség szemléje. – Akik manapság rosszakat mondanak például Florian Wirtzről, visszaszívják majd a szavaikat, elvégre hatalmas tehetségről beszélünk. Hasonlóképp jellemezhetem Ekitikét. És ez még csak a támadószekció… nagyon-nagyon erős a keret. Szóval nem kell aggódni a Liverpool miatt, rendben lesz a csapat!”

A kilencévnyi liverpooli időszaka 2024-es lezárását követően a Red Bull globális futballprogramjának vezetőjeként elhelyezkedő Klopp arról is beszélt, hogy egyáltalán nem hiányzik neki az edzősködés.

„Valójában most is hasonló munkát végzek, csak éppen nem futballistákat irányítok. Nem hiányzik, hogy két-három órát ácsorogjak kint az esőben, nem hiányzik az sem, hogy hetente háromszor sajtótájékoztatót tartsak, sőt még csak az öltöző világa sem vonz vissza – ismételte meg, amit a közelmúltban az Athleticnek adott interjújában is kifejtett. – Betöltöttem az ötvennyolcat, egyik oldalról nézve mondható, hogy megöregedtem, de más szempontokat figyelembe véve talán mégsem vagyok olyan öreg. Van még néhány évem a döntésre (az újbóli edzősködésről). Még nem tudom, mit hoz a jövő.”