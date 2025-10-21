Nemzeti Sportrádió

Jürgen Klopp szerint nem ő, hanem Arne Slot vezeti ki a gödörből a Liverpoolt

2025.10.21.
Jürgen Klopp egy tavaszi németországi mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Hiába dobta be a nevét az angol sajtó, Jürgen Klopp egyértelművé tette, pillanatnyilag nem több egy jövőbeli elméleti lehetőségnél, hogy valaha ismét a Liverpool FC labdarúgócsapatának vezetőedzője legyen.

Hétfői helyszíni tudósításunkban már mi is utaltunk a Diary of a CEO („Egy főnök naplója” szabad fordításban) című podcastben elhangzottakra, miszerint „elméletileg lehetséges” Jürgen Klopp visszatérése, ám a német edző hangsúlyozta: biztos abban, hogy a jelenlegi szakvezető, Arne Slot kivezeti a Liverpoolt a jelenlegi hullámvölgyből (négy vesztes tétmeccs egymás után, ilyesmire 2014 óta nem volt példa a klub történetében).

Angol labdarúgás
14 órája

Kerkez Milos is a kritikák kereszttüzébe került Liverpoolban

A holland menedzser mellett az eddig kikezdhetetlen játékosok is célkeresztbe kerültek, és a magyar kontingens sem ússza meg.

 

„Annak idején úgy fogalmaztam, hogy sohasem edzenék más csapatot Angliában, szóval ha mégis visszatérnék, csak a Liverpoolról lehet szó. Elméletileg tehát lehetséges – idézi Jürgen Klopp szavait a Reuters hírügynökség szemléje. – Akik manapság rosszakat mondanak például Florian Wirtzről, visszaszívják majd a szavaikat, elvégre hatalmas tehetségről beszélünk. Hasonlóképp jellemezhetem Ekitikét. És ez még csak a támadószekció… nagyon-nagyon erős a keret. Szóval nem kell aggódni a Liverpool miatt, rendben lesz a csapat!”

A kilencévnyi liverpooli időszaka 2024-es lezárását követően a Red Bull globális futballprogramjának vezetőjeként elhelyezkedő Klopp arról is beszélt, hogy egyáltalán nem hiányzik neki az edzősködés.

„Valójában most is hasonló munkát végzek, csak éppen nem futballistákat irányítok. Nem hiányzik, hogy két-három órát ácsorogjak kint az esőben, nem hiányzik az sem, hogy hetente háromszor sajtótájékoztatót tartsak, sőt még csak az öltöző világa sem vonz vissza – ismételte meg, amit a közelmúltban az Athleticnek adott interjújában is kifejtett. – Betöltöttem az ötvennyolcat, egyik oldalról nézve mondható, hogy megöregedtem, de más szempontokat figyelembe véve talán mégsem vagyok olyan öreg. Van még néhány évem a döntésre (az újbóli edzősködésről). Még nem tudom, mit hoz a jövő.”

Minden más foci
2025.09.30. 11:20

„Nem hiányzik az edzősködés” – Jürgen Klopp félti a futball jövőjét

„Nincs más megoldás, mint abbahagyni az újabb és újabb tornák szervezését, bővítését. (...) Mindenki gondolhat, amit akar – én azt csinálom, amit helyesnek érzek.”

A Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC a BL-ben játssza a következő mérkőzését: ellenfele az Eintracht Frankfurt lesz szerda este, idegenben.

 

