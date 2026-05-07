Euroliga: idegenbeli győzelemmel a négyes döntőben a Real Madrid

A mindenről döntő, ötödik meccs kiharcolásáért küzdő Hapoelben Daniel Oturu 29 pontot dobott, míg Vaszilije Micsics 18 pontja mellett hét lepattanót és 11 asszisztot jegyzett a bulgáriai Botevgradban megrendezett meccsen – ez is kevés volt a csapatjátékban remeklő spanyolok ellen, akik így bejutottak a sorozat athéni négyes döntőjébe.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Real Madrid (spanyol) 81–87 (21–23, 15–23, 17–17, 28–24)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Real Madrid javára