Euroliga: idegenbeli győzelemmel a négyes döntőben a Real Madrid

2026.05.07. 22:18
Real Madrid férfi kosárlabda Euroliga Hapoel Tel-Aviv
A Real Madrid férfi kosárlabdacsapata 87–81-re nyert az izraeli Hapoel Tel-Aviv vendégeként, így 3–1-es összesítéssel behúzta negyeddöntős párharcát az Euroliga rájátszásában.

A mindenről döntő, ötödik meccs kiharcolásáért küzdő Hapoelben Daniel Oturu 29 pontot dobott, míg Vaszilije Micsics 18 pontja mellett hét lepattanót és 11 asszisztot jegyzett a bulgáriai Botevgradban megrendezett meccsen – ez is kevés volt a csapatjátékban remeklő spanyolok ellen, akik így bejutottak a sorozat athéni négyes döntőjébe.

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Real Madrid (spanyol) 81–87 (21–23, 15–23, 17–17, 28–24)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Real Madrid javára

 

