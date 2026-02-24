Rui Costa: Sohasem engedném, hogy rasszista futballista a Benficában játsszon
Rui Costa mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy rendkívül nehéz mérkőzés vár csapatára, ugyanakkor az ambíció és a hit töretlen a klubnál.
„Felesleges is hangsúlyozni, milyen nehéz lesz ez a meccs, mert mindenki tudja. Rendkívül nagy kihívás, de az ambíciónk és a hitünk megingathatatlan. Minden fegyverünkkel és teljes elszántsággal lépünk pályára. Ez alap” – fogalmazott.
BL: nem léphet pályára a Bernabéuban Gianluca Prestianni, a Benfica fellebbez
Az elnök kitért az eltiltott Gianluca Prestianni állítólagos rasszista incidensére is, amely a Benfica és a Real Madrid első meccsén történt. Elmondása szerint a klub azért nyújtott be fellebbezést, mert semmi sincs bizonyítva az ügyben, így nem indokolt, hogy a játékost ne lehessen bevetni.
|Rio Ferdinand beszélt José Mourinhóról
Bár a Benfica vezetőedzője a múlt heti mérkőzést követően panaszkodott Vinícius Júnior hozzáállására, Ferdinand szerint szó sincs rasszizmusról:
„José a pályafutása során rengeteget tett már a fekete játékosokért. Akik a kezei alatt játszottak, apaként tekintettek rá. Nem rasszista, egyszerűen csak nem megfelelően mérte fel a helyzetet. Szerintem idővel ő is belátja majd, hogy rosszul közelítette meg az egészet. Nincs egy rasszista porcikája sem, ebben biztos vagyok.”
„Nem voltam a pályán, így nem tudhatom, hogy pontosan mi hangzott el, de hiszünk a játékosunknak. Tudjuk, milyen emberek alkotják a csapatunkat. Prestianni nem rasszista” – jelentette ki Costa, aki szóba hozta Federico Valverde erőszakosságát – Samuel Dahlt pofozta fel – is, amiért az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nem indított vizsgálatot.
Costa szerint a klub folyamatosan tájékoztatta a szurkolókat az ügyről, és azért nem szólalt meg korábban személyesen, mert még nem született végleges döntés, csupán egy ideiglenes eltiltás.
A Real Madrid edzője szerint Vinícius Júnior áldozat, nem provokátor
„A Benfica mindig az integráció és a rasszizmus elleni küzdelem élharcosa volt. A klub egyik legnagyobb ikonja afrikai játékos volt. Sohasem engednénk meg magunknak, hogy rasszista játékos képviselje a Benficát. Ha Prestianni rasszista lenne, nem játszana nálunk. De nem az. Mellette állunk.”
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
Február 25., szerda
21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) – élőben az NSO-n!