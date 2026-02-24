Rui Costa: Sohasem engedném, hogy rasszista futballista a Benficában játsszon

Az elnök kitért az eltiltott Gianluca Prestianni állítólagos rasszista incidensére is, amely a Benfica és a Real Madrid első meccsén történt. Elmondása szerint a klub azért nyújtott be fellebbezést, mert semmi sincs bizonyítva az ügyben, így nem indokolt, hogy a játékost ne lehessen bevetni.

Rio Ferdinand beszélt José Mourinhóról Bár a Benfica vezetőedzője a múlt heti mérkőzést követően panaszkodott Vinícius Júnior hozzáállására, Ferdinand szerint szó sincs rasszizmusról: „José a pályafutása során rengeteget tett már a fekete játékosokért. Akik a kezei alatt játszottak, apaként tekintettek rá. Nem rasszista, egyszerűen csak nem megfelelően mérte fel a helyzetet. Szerintem idővel ő is belátja majd, hogy rosszul közelítette meg az egészet. Nincs egy rasszista porcikája sem, ebben biztos vagyok.”

„Nem voltam a pályán, így nem tudhatom, hogy pontosan mi hangzott el, de hiszünk a játékosunknak. Tudjuk, milyen emberek alkotják a csapatunkat. Prestianni nem rasszista” – jelentette ki Costa, aki szóba hozta Federico Valverde erőszakosságát – Samuel Dahlt pofozta fel – is, amiért az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nem indított vizsgálatot.

Costa szerint a klub folyamatosan tájékoztatta a szurkolókat az ügyről, és azért nem szólalt meg korábban személyesen, mert még nem született végleges döntés, csupán egy ideiglenes eltiltás.