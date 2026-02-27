Vinícius Júniornak üzent a két gólt szerző Neymar

A hét elején az ESPN azt írta, hogy Carlo Ancelotti szövetségi kapitány nem tervezi meghívni Neymart a tavaszi felkészülési mérkőzésekre, amelyeket Franciaország és Horvátország ellen játszik a brazil válogatott.

A selecao legeredményesebb gólszerzőjének nem is kellett több, csütörtökön igazolta klasszisát a Vasco ellen, hiszen kétszer is beköszönt: az első félidőben belsővel helyezett az alsó sarokba, a második játékrészben pedig átemelte a labdát a kimozduló kapuson.

Neymar az egyik találatát hasonlóan ünnepelte, mint honfitársa, Vinícius Júnior a Benfica elleni Bajnokok Ligája-összecsapásokon, azaz táncolt a szögletzászlónál. A Barcelona és a Paris Saint-Germain egykori klasszisa ezzel kapcsolatban a következőket mondta a lefújást követően:

Vini miatt ünnepeltem így. Amikor rasszizmus érte őt Portugáliában, akkor azt mondtam neki, hogy legközelebb is ez legyen a gólöröme, mert én is ezt fogom csinálni.

Neymar arra is kitért, hogy ott lehet-e a nyári világbajnokságon:

„Múlt héten azt mondták, hogy én vagyok a legrosszabb játékos a világon. Pedig jobban játszottam, mint ma, csak akkor nem szereztem két gólt. Ilyen a futball… Egy héttel ezelőtt arról beszéltek az emberek, hogy vissza kellene vonulnom, most viszont a vb-keretbe követelnek.”