Heti program: pályán a magyar válogatott, női kézi BL és Formula–1

MÁRCIUS 23., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

FUTSAL

NB I, rájátszás

Felsőház

18.00: DEAC–Aramis SE

18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor

Alsóház

18.30: Kecskemét–Haladás

20.30: H.O.P.E Futsal–Magyar Futsal Akadémia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ICEHL, negyeddöntő, 5. mérkőzés

19.30: EC KAC (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

Svéd bajnokság

Rájátszás

19.00: Kalmar–Södertälje (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

15.20: Katalán körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1042 (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Miami

16.00: Férfiak, egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, 2. forduló

MÁRCIUS 24., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR VÁLOGATOTT

9.15: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója (Telki)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

10.15: a férfi és női kézilabda Szuperkupa-mérkőzés sajtótájékoztatója (MET Aréna, Székesfehérvár, Rozmaring u. 14.)

VÍZILABDA

11.30: a Magyar Vízilabda-szövetség sajtótájékoztatója (Margitsziget, Ensana Thermal Hotel)

MÁRCIUS 25., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

Gyergyói HK (romániai)–DEAC/DVTK Jegesmedvék

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Mol Tatabánya KC–Carbonex-Komló

NŐI NB I

18.00: DVSC Schaeffler–NEKA

18.00: Kozármisleny KA–FTC-Rail Cargo Hungaria

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, NEGYEDDÖNTŐ

1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda

18.00: Sopron Basket–Csata TKK

18.00: TARR KSC Szekszárd–TFSE

MŰKORCSOLYA

Világbajnokság, Prága

11.30: női rövidprogram

18.45: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

ÖKÖLVÍVÁS

14.00: Papp László100 gála (Budapest, dr. Koltai Jenő Sportközpont)

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 2. FORDULÓ

20.30: Waspo Hannover (német)–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.30: Magyarország–Izrael, Felcsút

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

ELŐDÖNTŐ

A-ÁG

20.45: Olaszország–Észak-Írország, Bergamo

20.45: Wales–Bosznia-Hercegovina, Cardiff

B-ÁG

20.45: Ukrajna–Svédország, Valencia

20.45: Lengyelország–Albánia, Varsó

C-ÁG

20.45: Törökország–Románia, Isztambul

20.45: Szlovákia–Koszovó, Pozsony

D-ÁG

20.45: Dánia–Észak-Macedónia, Koppenhága

20.45: Csehország–Írország, Prága

INTERKONTINENTÁLIS VB-PÓTSELEJTEZŐ

DÖNTŐBE JUTÁSÉRT

Péntek, 0.00: Bolívia–Suriname, Guadalupe

Péntek, 3.00: Új-Kaledónia–Jamaica, Zapopan

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

Gyergyói HK (romániai)–DEAC/DVTK Jegesmedvék

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

19.00: a 2028-as férfi Európa-bajnokság selejtezősorozatának sorsolása, Lisszabon

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: DVTK HUNTHERM–Vasas Akadémia

MŰKORCSOLYA

Világbajnokság, Prága

11.30: férfi rövidprogram

18.15: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzések

18.00: Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau

19.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

19.00: Prestige Fitness PSE–DEAC

20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC

MÁRCIUS 27., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT

13.50: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)

19.15: a szlovén labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)

FORMULA–1

JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA

3.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

7.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS (ha szükséges)

19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–CYEB-Budakalász

18.00: FTC-Green Collect–Csurgói KK

18.00: Szigetszentmiklósi KSK-One Veszprém HC

18.30: HE-DO B.Braun Gyöngyös–ETO University HT

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Endo Plus Service-Honvéd

18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Egis Körmend

MŰKORCSOLYA

Világbajnokság, Prága

11.30: jégtánc ritmustánc (Ignateva Maria, Szemko Danijil Leonyidovics)

18.00: női kűr

RÖPLABDA

Női Extraliga, az 5–9. helyért

18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas SC

VÍVÁS

Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok)

10.00: selejtező

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, 4. FORDULÓ

18.45: UVSE–KSI SE

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Szlovénia, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Kanada–Izland (Tv: Spíler1)

18.00: Skócia–Japán (Tv: Spíler2)

20.30: Egyesült Államok–Belgium (Tv: Spíler2)

Vasárnap, 3.00: Mexikó–Portugália (Tv: Spíler1)

NB III

22. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Budaörs–FC Sopron

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA

3.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

7.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUSÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI EURÓPA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Mol Tatabánya KC–Nilüfer Belediyespor (török)

FÉRFI NB I

16.00: Budai Farkasok-Rév–Liqui Moly NEKA

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Balatonfüredi KSE

NŐI NB I

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Szombathelyi KKA

17.30: Alba Fehérvár KC–Váci NKSE

18.00: Vasas SC–Kisvárda Master Good SE

18.30: Moyra-Budaörs–Győri Audi ETO KC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Zalakerámia ZTE KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Atomerőmű SE–DEAC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC

18.00: MVM-OSE Lions–Alba Fehérvár

18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs

NŐI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

15.00: ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs

17.00: Csata TKK–Sopron Basket

18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM

18.00: TFSE–TARR KSC Szekszárd

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: VBW CEKK Cegléd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

MŰKORCSOLYA

Világbajnokság, Prága

12.30: férfi kűr

18.30: jégtánc kűr (Ignateva Maria, Szemko Danijil Leonyidovics)

RÖPLABDA

Női Extraliga, a 3. helyért, 1. mérkőzés

19.00: UTE–MBH-Békéscsaba

Az 5–9. helyért

16.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

VÍVÁS

Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok)

10.00: 64-es tábla

17.00: négyes döntő

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Oradea (romániai)–BVSC-Manna ABC

FÉRFI OB I

FELSŐHÁZ, KÖZÉPSZAKASZ

4. FORDULÓ

16.00: Szegedi VE–One Eger

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–VasasPlaket

19.00: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC

20.00: Semmelweis OSC–Szolnoki Dózsa

ALSÓHÁZ

4. FORDULÓ

17.00: Kaposvári VK–PVSK-Mecsek Füszért

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–DVSE-Master Good

20.00: ELTE-BEAC–Metalcom Szentes

NŐI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

BVSC-Manna ABC–Plebiscito Padova

MÁRCIUS 29., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.00: Örményország–Fehéroroszország

21.00: Kolumbia–Franciaország

NB III

22. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Sényő FC-ZMB Building

11.00: Kisvárda Master Good II–Eger SE

16.00: FC Hatvan–Ózd-Sajóvölgye

16.00: Putnok FC–Tiszafüredi VSE

16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC

16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK

16.00: Tarpa SC–Füzesabony SC

ÉSZAKNYUGTAI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Credobus Mosonmagyaróvár

11.00: Újpest FC II–Komárom VSE

16.00: Szombathelyi Haladás–Balatonfüredi FC

16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Gyirmót FC Győr

16.00: VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia

16.00: Bicskei TC–Dorogi FC

16.00: Budaörs–FC Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Tiszaföldvár SE

11.00: Vasas FC II–III. kerületi TVE

15.00: Gyulai Termál FC–Budapest Honvéd FC II

16.00: Dunaharaszti MTK–Hódmezővásárhelyi FC

16.00: Martfűi LSE–ESMTK

16.00: Szegedi VSE–BKV Előre

16.00: Meton-FC Dabas SE–Monor SE

16.00: Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre II

DÉLNYUGATI CSOPORT

16.00: Iváncsa KSE–Ferencvárosi TC II

16.00: FC Nagykanizsa–Dunaújváros FC

16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Pécsi MFC

16.00: BFC Siófok–Szekszárdi UFC

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE

16.00: Dombóvári FC–Paksi FC II

16.00: PTE-PEAC–Pénzügyőr SE

16.00: Érdi VSE–MTK Budapest II

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA

7.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)

DEAC vagy DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUSÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

16.00: Odense HB (dán)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

14.00: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

NŐI NBI, ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr

MOTORSPORT

MOTOGP

EGYEÜSLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN

19.00: Moto3

20.15: Moto2

22.00: MotoGP

RÖPLABDA

Női Extraliga, döntő, 1. mérkőzés

15.00: Vasas Óbuda-KHG KNRC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

VÍVÁS

Zarándi Csaba férfi kard csapat világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok)

17.00: bronzmérkőzés

17.45: döntő

