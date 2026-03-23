Heti program: pályán a magyar válogatott, női kézi BL és Formula–1
MÁRCIUS 23., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
NB I, rájátszás
Felsőház
18.00: DEAC–Aramis SE
18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor
Alsóház
18.30: Kecskemét–Haladás
20.30: H.O.P.E Futsal–Magyar Futsal Akadémia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ICEHL, negyeddöntő, 5. mérkőzés
19.30: EC KAC (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
Svéd bajnokság
Rájátszás
19.00: Kalmar–Södertälje (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
15.20: Katalán körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1042 (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Miami
16.00: Férfiak, egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, 2. forduló
MÁRCIUS 24., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR VÁLOGATOTT
9.15: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója (Telki)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
10.15: a férfi és női kézilabda Szuperkupa-mérkőzés sajtótájékoztatója (MET Aréna, Székesfehérvár, Rozmaring u. 14.)
VÍZILABDA
11.30: a Magyar Vízilabda-szövetség sajtótájékoztatója (Margitsziget, Ensana Thermal Hotel)
MÁRCIUS 25., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
Gyergyói HK (romániai)–DEAC/DVTK Jegesmedvék
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Mol Tatabánya KC–Carbonex-Komló
NŐI NB I
18.00: DVSC Schaeffler–NEKA
18.00: Kozármisleny KA–FTC-Rail Cargo Hungaria
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, NEGYEDDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda
18.00: Sopron Basket–Csata TKK
18.00: TARR KSC Szekszárd–TFSE
MŰKORCSOLYA
Világbajnokság, Prága
11.30: női rövidprogram
18.45: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
ÖKÖLVÍVÁS
14.00: Papp László100 gála (Budapest, dr. Koltai Jenő Sportközpont)
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 2. FORDULÓ
20.30: Waspo Hannover (német)–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.30: Magyarország–Izrael, Felcsút
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
ELŐDÖNTŐ
A-ÁG
20.45: Olaszország–Észak-Írország, Bergamo
20.45: Wales–Bosznia-Hercegovina, Cardiff
B-ÁG
20.45: Ukrajna–Svédország, Valencia
20.45: Lengyelország–Albánia, Varsó
C-ÁG
20.45: Törökország–Románia, Isztambul
20.45: Szlovákia–Koszovó, Pozsony
D-ÁG
20.45: Dánia–Észak-Macedónia, Koppenhága
20.45: Csehország–Írország, Prága
INTERKONTINENTÁLIS VB-PÓTSELEJTEZŐ
DÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Péntek, 0.00: Bolívia–Suriname, Guadalupe
Péntek, 3.00: Új-Kaledónia–Jamaica, Zapopan
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
Gyergyói HK (romániai)–DEAC/DVTK Jegesmedvék
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
19.00: a 2028-as férfi Európa-bajnokság selejtezősorozatának sorsolása, Lisszabon
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: DVTK HUNTHERM–Vasas Akadémia
MŰKORCSOLYA
Világbajnokság, Prága
11.30: férfi rövidprogram
18.15: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzések
18.00: Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau
19.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
19.00: Prestige Fitness PSE–DEAC
20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT
13.50: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)
19.15: a szlovén labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)
FORMULA–1
JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA
3.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
7.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS (ha szükséges)
19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–CYEB-Budakalász
18.00: FTC-Green Collect–Csurgói KK
18.00: Szigetszentmiklósi KSK-One Veszprém HC
18.30: HE-DO B.Braun Gyöngyös–ETO University HT
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Endo Plus Service-Honvéd
18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Egis Körmend
MŰKORCSOLYA
Világbajnokság, Prága
11.30: jégtánc ritmustánc (Ignateva Maria, Szemko Danijil Leonyidovics)
18.00: női kűr
RÖPLABDA
Női Extraliga, az 5–9. helyért
18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas SC
VÍVÁS
Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok)
10.00: selejtező
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 4. FORDULÓ
18.45: UVSE–KSI SE
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Szlovénia, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Kanada–Izland (Tv: Spíler1)
18.00: Skócia–Japán (Tv: Spíler2)
20.30: Egyesült Államok–Belgium (Tv: Spíler2)
Vasárnap, 3.00: Mexikó–Portugália (Tv: Spíler1)
NB III
22. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Budaörs–FC Sopron
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA
3.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
7.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUSÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI EURÓPA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Mol Tatabánya KC–Nilüfer Belediyespor (török)
FÉRFI NB I
16.00: Budai Farkasok-Rév–Liqui Moly NEKA
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Balatonfüredi KSE
NŐI NB I
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Szombathelyi KKA
17.30: Alba Fehérvár KC–Váci NKSE
18.00: Vasas SC–Kisvárda Master Good SE
18.30: Moyra-Budaörs–Győri Audi ETO KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Zalakerámia ZTE KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Atomerőmű SE–DEAC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC
18.00: MVM-OSE Lions–Alba Fehérvár
18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs
NŐI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
15.00: ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs
17.00: Csata TKK–Sopron Basket
18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM
18.00: TFSE–TARR KSC Szekszárd
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: VBW CEKK Cegléd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
MŰKORCSOLYA
Világbajnokság, Prága
12.30: férfi kűr
18.30: jégtánc kűr (Ignateva Maria, Szemko Danijil Leonyidovics)
RÖPLABDA
Női Extraliga, a 3. helyért, 1. mérkőzés
19.00: UTE–MBH-Békéscsaba
Az 5–9. helyért
16.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
VÍVÁS
Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok)
10.00: 64-es tábla
17.00: négyes döntő
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Oradea (romániai)–BVSC-Manna ABC
FÉRFI OB I
FELSŐHÁZ, KÖZÉPSZAKASZ
4. FORDULÓ
16.00: Szegedi VE–One Eger
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–VasasPlaket
19.00: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC
20.00: Semmelweis OSC–Szolnoki Dózsa
ALSÓHÁZ
4. FORDULÓ
17.00: Kaposvári VK–PVSK-Mecsek Füszért
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–DVSE-Master Good
20.00: ELTE-BEAC–Metalcom Szentes
NŐI EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BVSC-Manna ABC–Plebiscito Padova
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.00: Örményország–Fehéroroszország
21.00: Kolumbia–Franciaország
NB III
22. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Sényő FC-ZMB Building
11.00: Kisvárda Master Good II–Eger SE
16.00: FC Hatvan–Ózd-Sajóvölgye
16.00: Putnok FC–Tiszafüredi VSE
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC
16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK
16.00: Tarpa SC–Füzesabony SC
ÉSZAKNYUGTAI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Credobus Mosonmagyaróvár
11.00: Újpest FC II–Komárom VSE
16.00: Szombathelyi Haladás–Balatonfüredi FC
16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Gyirmót FC Győr
16.00: VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia
16.00: Bicskei TC–Dorogi FC
16.00: Budaörs–FC Sopron
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Tiszaföldvár SE
11.00: Vasas FC II–III. kerületi TVE
15.00: Gyulai Termál FC–Budapest Honvéd FC II
16.00: Dunaharaszti MTK–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Martfűi LSE–ESMTK
16.00: Szegedi VSE–BKV Előre
16.00: Meton-FC Dabas SE–Monor SE
16.00: Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: Iváncsa KSE–Ferencvárosi TC II
16.00: FC Nagykanizsa–Dunaújváros FC
16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Pécsi MFC
16.00: BFC Siófok–Szekszárdi UFC
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE
16.00: Dombóvári FC–Paksi FC II
16.00: PTE-PEAC–Pénzügyőr SE
16.00: Érdi VSE–MTK Budapest II
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA
7.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)
DEAC vagy DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUSÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
16.00: Odense HB (dán)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
14.00: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
NŐI NBI, ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr
MOTORSPORT
MOTOGP
EGYEÜSLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN
19.00: Moto3
20.15: Moto2
22.00: MotoGP
RÖPLABDA
Női Extraliga, döntő, 1. mérkőzés
15.00: Vasas Óbuda-KHG KNRC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
VÍVÁS
Zarándi Csaba férfi kard csapat világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok)
17.00: bronzmérkőzés
17.45: döntő