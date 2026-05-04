Heti program: döntő a Mol Magyar Kupában, visszavágók a Bajnokok Ligája elődöntőjében, el Clásico

MÁJUS 4., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

28. FORDULÓ

20.00: Vasas FC–Budafoki MTE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

PORTUGÁLIA

32. FORDULÓ

21.15: Sporting CP–Guimaraes (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

11.00 és 18.00: 1. forduló (a 16 közé jutásért)

BASEBALL

Kedd, 0.30: Miami Marlins–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana, nők

15.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

NBA, rájátszás

Kedd, 2.00: New York Knicks–Philadelphia 76ers (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1066 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Extraliga, férfiak, döntő, 2. mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn (Tv: Duna World)

SZNÚKER

13.45 és 19.30: világbajnokság, döntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Róma

10.00: férfiak, egyes, selejtező, 1. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. forduló

VÍZILABDA

Női világkupa, selejtező, Rotterdam

Az 5–8. helyért

14.00: Magyarország–Görögország

15.45: Ausztrália–Japán

Az 1–4. helyért

18.30: Hollandia–Egyesült Államok

20.15: Spanyolország–Olaszország

MÁJUS 5., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

Döntő, 3. mérkőzés

18.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HUNTHERM (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: Felajánlott jegy: 200 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs-2/)

FÉRFI NB I

Elődöntő, 2. mérkőzések

18.00: Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Az 5-8. helyért, 2. mérkőzés

18.00: Sopron KC–Alba Fehérvár

VÍZILABDA

Női vk, selejtező, Rotterdam

MÁJUS 6., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

Negyeddöntő, visszavágó

18.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Barca (spanyol)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.30: MOL Tatabánya KC–FTC-Green Collect – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

A 3. helyért, 2. mérkőzés

18.00: TFSE–Sopron Basket

Az 5. helyért, 2. mérkőzés

19.00: ELTE BEAC Újbuda–Csata TKK

FÉRFI NB I

Az 5-8. helyért, 2. mérkőzés

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–DEAC

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 7. helyért, 1. mérkőzés

20.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau

VÍZILABDA

Női vk, selejtező, Rotterdam

MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Freiburg (német)–Braga (portugál)

21.00: Aston Villa (angol)–Nottingham Forest (angol) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Crystal Palace (angol)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Strasbourg (francia)–Rayo Vallecano (spanyol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

JÉGKORONG

Férfi vb-felkészülési mérkőzés

18.30: Szlovénia–Magyarország, Bled

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

Negyeddöntő, visszavágó

18.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Aalborg Handbold (dán)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

MÁJUS 8., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

33. FORDULÓ

20.45: Lens–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

20.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

20.45: Torino–Sassuolo

ROMÁN SUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ

17.00: UTA Arad–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

21.00: Levante–Osasuna (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

KAJAK-KENU

Világkupa-verseny, Szeged

9.00 és 14.00: elő- és középfutamok

KERÉKPÁR

Giro D'Italia országúti körverseny

12.30: 1. szakasz, Neszebar–Burgasz, 147 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: MOL Esztergom–Győri Audi ETO KC

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

Döntő, 4. mérkőzés (ha szükséges)

20.00: DVTK HUNTHERM–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

Elődöntő, 3. mérkőzések

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK

Az 5-8. helyért, 3. mérkőzés (ha szükséges)

18.00: Alba Fehérvár–Sopron KC

Alsóházi rájátszás

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

Döntő, 3. mérkőzés

20.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár

MÁJUS 9., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

18.00: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AMATŐR KUPA

13.00: Mezőörs KSE–Kelen SC, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ

13.30: Liverpool–Chelsea (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Fulham–AFC Bournemouth

16.00: Sunderland–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers

18.30: Manchester City–Brentford (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

15.30: Hoffenheim–Werder Bremen

15.30: Augsburg–Borussia Mönchengladbach

15.30: RB Leipzig–St. Pauli

18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Udinese

18.00: Lazio–Internazionale

20.45: Lecce–Juventus

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

14.00: Elche–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ

18.00: Nagymihály–DAC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

KAJAK-KENU

Világkupa-verseny, Szeged

10.04 és 14.04: döntők

15.45: előfutamok

KERÉKPÁR

Giro d'Italia országúti körverseny

10.45: 2. szakasz, Burgasz–Veliko Tarnovo, 221 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

15.45: Váci NKSE–DVSC Schaeffler

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport+)

17.00: NEKA–Kisvárda Master Good SE

18.00: Moyra-Budaörs–Alba Fehérvár KC

18.00: Vasas SC–Kozármisleny KA

18.00: Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

Az 5. helyért, 3. mérkőzés (ha szükséges)

17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda

A 3. helyért, 3. mérkőzés (ha szükséges)

18.00: Sopron Basket–TFSE

FÉRFI NB I

Az 5-8. helyért, 3. mérkőzés (ha szükséges)

18.00: DEAC–Endo Plus Service-Honvéd

Alsóházi rájátszás

18.00: SZTE-Szedeák–Egis Körmend

18.00: MVM-OSE Lions–NKA Universitas Pécs

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

Elődöntő, visszavágó

BVSC-Manna ABC–Jadran Split (horvát)



MÁJUS 10., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB II

29. FORDULÓ

16.00: Budapest Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Szentlőrinc–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: Budafoki MTE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ

15.00: Burnley–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Crystal Palace–Everton

15.00: Nottingham Forest–Newcastle United

17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

33. FORDULÓ

21.00: Angers–Strasbourg

21.00: Auxerre–Nice

21.00: Le Havre–Marseille

21.00: Metz–Lorient

21.00: Monaco–Lille

21.00: Paris SG–Brest

21.00: Rennes–Paris FC

21.00: Toulouse–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–Heidenheim

19.30: Mainz–Union Berlin

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

12.30: Hellas Verona–Como

15.00: Cremonese–Pisa

15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)

18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Atalanta

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ

18.30: Topolyai SC–Javor – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

KAJAK-KENU

Világkupa-verseny, Szeged

9.00: középfutamok

12.04 és 14.04: döntők

KERÉKPÁR

Giro d'Italia országúti körverseny

12.00: 3. szakasz, Plovdiv–Szófia, 175 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: NEKA–Balatonfüredi KSE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: CYEB-Budakalász–OTP Bank-Pick Szeged

18.00: PLER-Budapest–MOL Tatabánya KC

18.00: FTC-Green Collect–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: Csurgói KK–Carbonex-Komló

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-Rév

18.00: ETO University HT–One Veszprém HC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

Döntő, 5. mérkőzés (ha szükséges)

14.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HUNTHERM

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-világbajnokság

Francia Nagydíj, Le Mans

11.00: Moto3 (Tv: Match4)

12.15: Moto2 (Tv: Match4)

14.00: MotoGP 14.00 (Tv: Match4)

RALI

Portugál-rali

A vb 6. futama, Matosinhos és környéke