Heti program: döntő a Mol Magyar Kupában, visszavágók a Bajnokok Ligája elődöntőjében, el Clásico
MÁJUS 4., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
28. FORDULÓ
20.00: Vasas FC–Budafoki MTE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
PORTUGÁLIA
32. FORDULÓ
21.15: Sporting CP–Guimaraes (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
11.00 és 18.00: 1. forduló (a 16 közé jutásért)
BASEBALL
Kedd, 0.30: Miami Marlins–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana, nők
15.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
NBA, rájátszás
Kedd, 2.00: New York Knicks–Philadelphia 76ers (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1066 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Extraliga, férfiak, döntő, 2. mérkőzés
18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn (Tv: Duna World)
SZNÚKER
13.45 és 19.30: világbajnokság, döntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Róma
10.00: férfiak, egyes, selejtező, 1. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. forduló
VÍZILABDA
Női világkupa, selejtező, Rotterdam
Az 5–8. helyért
14.00: Magyarország–Görögország
15.45: Ausztrália–Japán
Az 1–4. helyért
18.30: Hollandia–Egyesült Államok
20.15: Spanyolország–Olaszország
MÁJUS 5., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
Döntő, 3. mérkőzés
18.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HUNTHERM (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: Felajánlott jegy: 200 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs-2/)
FÉRFI NB I
Elődöntő, 2. mérkőzések
18.00: Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Az 5-8. helyért, 2. mérkőzés
18.00: Sopron KC–Alba Fehérvár
VÍZILABDA
Női vk, selejtező, Rotterdam
MÁJUS 6., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
Negyeddöntő, visszavágó
18.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Barca (spanyol)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.30: MOL Tatabánya KC–FTC-Green Collect – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
A 3. helyért, 2. mérkőzés
18.00: TFSE–Sopron Basket
Az 5. helyért, 2. mérkőzés
19.00: ELTE BEAC Újbuda–Csata TKK
FÉRFI NB I
Az 5-8. helyért, 2. mérkőzés
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–DEAC
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 7. helyért, 1. mérkőzés
20.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau
VÍZILABDA
Női vk, selejtező, Rotterdam
MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Freiburg (német)–Braga (portugál)
21.00: Aston Villa (angol)–Nottingham Forest (angol) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KONFERENCIALIGA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Crystal Palace (angol)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Strasbourg (francia)–Rayo Vallecano (spanyol)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
JÉGKORONG
Férfi vb-felkészülési mérkőzés
18.30: Szlovénia–Magyarország, Bled
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
Negyeddöntő, visszavágó
18.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Aalborg Handbold (dán)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
MÁJUS 8., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
33. FORDULÓ
20.45: Lens–Nantes
NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
20.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
20.45: Torino–Sassuolo
ROMÁN SUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ
17.00: UTA Arad–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
21.00: Levante–Osasuna (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
KAJAK-KENU
Világkupa-verseny, Szeged
9.00 és 14.00: elő- és középfutamok
KERÉKPÁR
Giro D'Italia országúti körverseny
12.30: 1. szakasz, Neszebar–Burgasz, 147 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: MOL Esztergom–Győri Audi ETO KC
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
Döntő, 4. mérkőzés (ha szükséges)
20.00: DVTK HUNTHERM–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
Elődöntő, 3. mérkőzések
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK
Az 5-8. helyért, 3. mérkőzés (ha szükséges)
18.00: Alba Fehérvár–Sopron KC
Alsóházi rájátszás
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
Döntő, 3. mérkőzés
20.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár
MÁJUS 9., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
18.00: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
AMATŐR KUPA
13.00: Mezőörs KSE–Kelen SC, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion (Tv: M4 Sport)
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
13.30: Liverpool–Chelsea (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Fulham–AFC Bournemouth
16.00: Sunderland–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers
18.30: Manchester City–Brentford (Tv: Spíler1)
NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Werder Bremen
15.30: Augsburg–Borussia Mönchengladbach
15.30: RB Leipzig–St. Pauli
18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Udinese
18.00: Lazio–Internazionale
20.45: Lecce–Juventus
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
14.00: Elche–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ
18.00: Nagymihály–DAC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
KAJAK-KENU
Világkupa-verseny, Szeged
10.04 és 14.04: döntők
15.45: előfutamok
KERÉKPÁR
Giro d'Italia országúti körverseny
10.45: 2. szakasz, Burgasz–Veliko Tarnovo, 221 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
15.45: Váci NKSE–DVSC Schaeffler
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport+)
17.00: NEKA–Kisvárda Master Good SE
18.00: Moyra-Budaörs–Alba Fehérvár KC
18.00: Vasas SC–Kozármisleny KA
18.00: Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
Az 5. helyért, 3. mérkőzés (ha szükséges)
17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda
A 3. helyért, 3. mérkőzés (ha szükséges)
18.00: Sopron Basket–TFSE
FÉRFI NB I
Az 5-8. helyért, 3. mérkőzés (ha szükséges)
18.00: DEAC–Endo Plus Service-Honvéd
Alsóházi rájátszás
18.00: SZTE-Szedeák–Egis Körmend
18.00: MVM-OSE Lions–NKA Universitas Pécs
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
Elődöntő, visszavágó
BVSC-Manna ABC–Jadran Split (horvát)
MÁJUS 10., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB II
29. FORDULÓ
16.00: Budapest Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Szentlőrinc–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: Budafoki MTE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
15.00: Burnley–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Crystal Palace–Everton
15.00: Nottingham Forest–Newcastle United
17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
33. FORDULÓ
21.00: Angers–Strasbourg
21.00: Auxerre–Nice
21.00: Le Havre–Marseille
21.00: Metz–Lorient
21.00: Monaco–Lille
21.00: Paris SG–Brest
21.00: Rennes–Paris FC
21.00: Toulouse–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–Heidenheim
19.30: Mainz–Union Berlin
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
12.30: Hellas Verona–Como
15.00: Cremonese–Pisa
15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Atalanta
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ
18.30: Topolyai SC–Javor – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
KAJAK-KENU
Világkupa-verseny, Szeged
9.00: középfutamok
12.04 és 14.04: döntők
KERÉKPÁR
Giro d'Italia országúti körverseny
12.00: 3. szakasz, Plovdiv–Szófia, 175 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: NEKA–Balatonfüredi KSE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: CYEB-Budakalász–OTP Bank-Pick Szeged
18.00: PLER-Budapest–MOL Tatabánya KC
18.00: FTC-Green Collect–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: Csurgói KK–Carbonex-Komló
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-Rév
18.00: ETO University HT–One Veszprém HC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
Döntő, 5. mérkőzés (ha szükséges)
14.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HUNTHERM
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-világbajnokság
Francia Nagydíj, Le Mans
11.00: Moto3 (Tv: Match4)
12.15: Moto2 (Tv: Match4)
14.00: MotoGP 14.00 (Tv: Match4)
RALI
Portugál-rali
A vb 6. futama, Matosinhos és környéke