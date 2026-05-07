Sérülés miatt több hónapra kidőlt a Debrecen kézilabdázója

A 24 éves irányító-balátlövő szombaton, a tatabányai kupaelődöntőben sérült meg a Mosonmagyaróvár ellen, amikor az ellenfél játékosai egymást követő két támadásnál szabálytalankodtak vele szemben, és könnyek között, fájdalmas arccal vonult le a pályáról. Nem is tudta folytatni a játékot és másnap a Győr elleni fináléban sem volt bevethető, az ezüstérmét felkötött karral vette át. A hajdúsági klub honlapjának csütörtöki híradása arról számolt be, hogy Jovovics válla olyan mértékben sérült, hogy operálni kell.

A beavatkozásra május 18-án, Madridban kerül sor és egy specialista végzi majd el. A kézilabdázóra várhatóan több hónapos kihagyás vár. Kulcsjátékosa kiesése érzékenyen érintheti a DVSC-t, amely négy fordulóval a bajnokság vége előtt egypontos hátrányban van a második helyen álló Ferencváros mögött, még vár rá rangadó a zöld-fehér riválisa és az éllovas Győr ellen is.