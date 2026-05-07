Nemzeti Sportrádió

Sérülés miatt több hónapra kidőlt a Debrecen kézilabdázója

2026.05.07. 19:34
null
Jovovicsra hosszú kihagyás vár (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
kézilabda Debrecen Jovana Jovovics
Sérülés miatt meg kell műteni Jovana Jovovics vállát, így a Magyar Kupa-döntős Debrecen szerb kézilabdázójára várhatóan több hónapos kihagyás vár.

 

A 24 éves irányító-balátlövő szombaton, a tatabányai kupaelődöntőben sérült meg a Mosonmagyaróvár ellen, amikor az ellenfél játékosai egymást követő két támadásnál szabálytalankodtak vele szemben, és könnyek között, fájdalmas arccal vonult le a pályáról. Nem is tudta folytatni a játékot és másnap a Győr elleni fináléban sem volt bevethető, az ezüstérmét felkötött karral vette át. A hajdúsági klub honlapjának csütörtöki híradása arról számolt be, hogy Jovovics válla olyan mértékben sérült, hogy operálni kell. 

A beavatkozásra május 18-án, Madridban kerül sor és egy specialista végzi majd el. A kézilabdázóra várhatóan több hónapos kihagyás vár. Kulcsjátékosa kiesése érzékenyen érintheti a DVSC-t, amely négy fordulóval a bajnokság vége előtt egypontos hátrányban van a második helyen álló Ferencváros mögött, még vár rá rangadó a zöld-fehér riválisa és az éllovas Győr ellen is.

 

kézilabda Debrecen Jovana Jovovics
Legfrissebb hírek

Herczeg András elmondta, hogy miért nem vállalta a szövetségi kapitányi tisztséget

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:20

DVSC: nincs megállapodás Sergio Navarróval a hosszabbításról

Labdarúgó NB I
2026.05.05. 14:19

Pitz András: Az utánpótlásképzésben elsősorban pedagógusokra van szükség

Kézilabda
2026.05.05. 09:38

Csendben írt történelem – Vincze Szabolcs jegyzete

Kézilabda
2026.05.05. 06:41

Kiderült, hol folytatja pályafutását Bodó Richárd

Kézilabda
2026.05.04. 20:18

Bognár Györgyöt nem a kapott gólok hozzák ki a sodrából

Labdarúgó NB I
2026.05.04. 06:51

Kézilabda: a rangadó megnyerése ellenére nehéz helyzetben Albek Annáék – körkép

Kézilabda
2026.05.03. 22:54

Győri ünnep Tatabányán, könnyed játékkal lett kupagyőztes az ETO

Kézilabda
2026.05.03. 20:07
Ezek is érdekelhetik