Az Újpest idegenben nyert a Veszprém ellen a férfi futsal NB I-ben

T. Z.
2026.05.07. 21:01
Újpest Futsal Vehir.hu Futsal Veszprém
A férfi futsal NB I felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2–1-re legyőzte a Veszprémet csütörtök este.

A forduló rangadóján a Veszprém szerezte meg a vezetést Hadházi Sándor találatával, de a lila-fehérek előbb egyenlítettek Suscsák Máté révén, majd Hadzsi Máté a győzelmet jelentő gólt is megszerezte csapatának.

Az Újpest ennek a sikernek köszönhetően tovább növelte előnyét a felsőházi rájászásban, és már hat ponttal előzi meg a második helyezett, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet.

FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ
Veszprém–Újpest 1–2

 

