Nemzeti Sportrádió

Tóth Alex a Premier League-ről: A legnehezebb a váltásban az intenzitás különbsége volt

2026.05.07. 19:19
Fotó: Getty Images
Címkék
Bournemouth Tóth Alex Premier League
A télen az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Bournemouth csapatához igazoló Tóth Alex szerint az intenzitást illetően hatalmas a különbség az NB I és a Premier League között.

„Nagy ugrás a magyar NB I-ből a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába kerülni, de minden adva van ahhoz, hogy felvegyem a ritmust, és fejlődjek – jelentette ki az M1 aktuális csatornán a 20 éves középpályás. – Az öltözőben jó a hangulat, mivel ennyire jó formában van a csapat. Meccsről meccsre úgy készülünk, hogy mindenkit meg lehet verni. Jó érzés, hogy még nem tapasztaltam meg, milyen kikapni a Premier League-ben.”

A Bournemouth 15 forduló óta veretlen a pontvadászatban, amelyben feljött a hatodik, Európa-liga-indulást érő helyre. Erről a válogatott futballista kijelentette, mivel már csak három bajnoki kör van hátra, több mint cél nekik az európai kupaindulás elérése.

„A bemutatkozó meccs hagyta bennem a legmélyebb nyomot. Nyertünk a Liverpool ellen, és az utolsó percben szereztük a győztes gólt – idézte fel eddigi legnagyobb élményét Tóth Alex, aki eddig hét meccsen kapott lehetőséget. – Lehet hiányérzetem a játékperceket illetően, de türelmesnek kell lennem. Amikor lesz lehetőség, akkor élnem kell vele. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, beleteszem a munkát, és annak igenis lesz eredménye.”

A Bournemouth nyári edzőváltását illetően annyit jegyzett meg, hogy a spanyol Andoni Iraola távozása után a német Marco Rosénál mindenki tiszta lappal indul majd.

„Fontos, hogy a védekezés stabilitása megmaradjon, mert az jól nézett ki a két márciusi meccsen, viszont szeretnénk a támadóharmadban hatékonyabban futballozni. Ősszel az lesz a cél, hogy visszajussunk a Nemzetek Ligája A-divíziójába, olyan csoportunk van, amelynek az élén tudunk végezni” – mondta.

 

Bournemouth Tóth Alex Premier League
Legfrissebb hírek

Új szerződést kapott, így nem tér vissza Németországba a Premier League legfiatalabb edzője

Angol labdarúgás
3 órája

Tiltakoztak a szurkolók, nyilatkozatot adott ki a jegyárakról a Liverpool

Angol labdarúgás
9 órája

„Jobb az egy pont a nulla pontnál” – Guardiola az Everton elleni döntetlen után

Angol labdarúgás
2026.05.05. 09:05

Örülhetnek az Arsenalnál: szenzációs meccsen ikszelt az Everton és a City

Angol labdarúgás
2026.05.04. 23:06

Nincs megállás a lejtőn: brutális sérülésekkel tarkított meccsen kapott ki a Chelsea

Angol labdarúgás
2026.05.04. 18:12

Teljesítette küldetését, véglegesíthetik Carricket az MU-nál – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.05.04. 17:00

Arne Slot a manchesteri vereség után: Nem lep meg, hogy a VAR ellenünk van...

Angol labdarúgás
2026.05.04. 08:55

A Tottenham gyors gólokkal lepte meg az Aston Villát, és már nincs kieső helyen

Angol labdarúgás
2026.05.03. 21:57
Ezek is érdekelhetik