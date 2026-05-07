Tóth Alex a Premier League-ről: A legnehezebb a váltásban az intenzitás különbsége volt

„Nagy ugrás a magyar NB I-ből a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába kerülni, de minden adva van ahhoz, hogy felvegyem a ritmust, és fejlődjek – jelentette ki az M1 aktuális csatornán a 20 éves középpályás. – Az öltözőben jó a hangulat, mivel ennyire jó formában van a csapat. Meccsről meccsre úgy készülünk, hogy mindenkit meg lehet verni. Jó érzés, hogy még nem tapasztaltam meg, milyen kikapni a Premier League-ben.”

A Bournemouth 15 forduló óta veretlen a pontvadászatban, amelyben feljött a hatodik, Európa-liga-indulást érő helyre. Erről a válogatott futballista kijelentette, mivel már csak három bajnoki kör van hátra, több mint cél nekik az európai kupaindulás elérése.

„A bemutatkozó meccs hagyta bennem a legmélyebb nyomot. Nyertünk a Liverpool ellen, és az utolsó percben szereztük a győztes gólt – idézte fel eddigi legnagyobb élményét Tóth Alex, aki eddig hét meccsen kapott lehetőséget. – Lehet hiányérzetem a játékperceket illetően, de türelmesnek kell lennem. Amikor lesz lehetőség, akkor élnem kell vele. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, beleteszem a munkát, és annak igenis lesz eredménye.”

A Bournemouth nyári edzőváltását illetően annyit jegyzett meg, hogy a spanyol Andoni Iraola távozása után a német Marco Rosénál mindenki tiszta lappal indul majd.

„Fontos, hogy a védekezés stabilitása megmaradjon, mert az jól nézett ki a két márciusi meccsen, viszont szeretnénk a támadóharmadban hatékonyabban futballozni. Ősszel az lesz a cél, hogy visszajussunk a Nemzetek Ligája A-divíziójába, olyan csoportunk van, amelynek az élén tudunk végezni” – mondta.