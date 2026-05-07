El-elődöntő: Aston Villa–Nottingham Forest visszavágó

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

ASTON VILLA (angol)–NOTTINGHAM FOREST (angol) 0–0 (összesítésben: 0–1) – élőben az NSO-n!

Birmingham, Villa Park, 21 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Nyberg (svéd)

ASTON VILLA: E. Martínez – Lindelöf, Konsa, P. Torres – Cash, McGinn, Buendía, Tielemans, Digne – Witkins, M. Rogers. Menedzser: Unai Emery

NOTTINGHAM: S. Ortega – J. Cunha, N. Milenkovics, Morato, N. Williams – Hutchinson, N. Domínguez, E. Anderson, McAtee – Igor Jesus – Wood. Menedzser: Vitor Pereira

Cikkünk folyamatosan frissül...