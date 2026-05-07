Vízilabda: jön a fiú és a leány gyermekbajnokság nyolcas döntője

A gyermek korosztály kezdi meg az országos utánpótlás vízilabda-bajnokságok nyolcas döntőinek sorát. Péntektől vasárnapig

a fiúk az egri Bárány uszodában, a lányok a székesfehérvári Csitáry G. Emil Városi Uszodában ugranak vízbe az érmekért.

A fiúknál a rendező Eger a hetedik helyen került be a Final 8-be. A házigazda csapat a negyeddöntőben a KSI-vel találkozik, a középszakasz győztese, az UVSE pedig a Vasassal méri össze tudását. Emellett Semmelweis OSC–FTC és Budapesti Honvéd–BVSC-Zugló lesz a nyitó napi program.

A leányviadalon a Fehérvár célja egyértelműen a bajnoki cím elhódítása lehet otthoni környezetben. A házigazda kiválóan teljesített a bajnokságban, az alapszakaszt megnyerte, majd a felsőházi csoportjában is hibátlan mérleggel zárt. A Fehérvár első ellenfele a Semmelweis OSC-Tatabánya együttese lesz, a negyeddöntőben még UVSE–Szentes, BVSC-Zugló–KSI és MATE-GEAC–Dunaújváros összecsapásokat rendeznek.

A fiúk döntőjében tavaly az UVSE az OSC-t győzte le Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

A fiú- és a leánybajnokságban is az UVSE a címvédő.

A lilák fiúgárdája tavaly a margitszigeti fináléban remek meccset játszottak az OSC-vel. A félidőben 7–4-re ment az UVSE. Az OSC 8–8-nál egyenlített ki, ám a harmadik negyed végére megint az UVSE reménységei kerültek háromgólos előnybe (12–9). A záró felvonásban aztán szorossá tette a döntőt az OSC, 13–12-re zárkózott, de az utolsó bő két percben több gól nem esett, így az UVSE megvédte bajnoki címét a korosztályban.

A lányok a szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Városi Sportuszodában találkoztak. A döntőben az UVSE végig vezetett a DFVE ellen, bár a Dunaújváros a hét gólig jutó Mihók Mandula vezérletével jól tartotta magát. A záró dudaszó pillanatában azonban ahogyan fiúknál, itt is 13–12-es UVSE-győzelmet mutatott az eredményjelző.

(Kiemelt képünkön: Ágner Boglárka a fehérváriak erőssége Forrás: Fehérvár VSE)