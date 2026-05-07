Iker Romero: A Füchse Berlin Európa egyik legjobb csapatává vált a Veszprém mellett
A Füchse Berlin korábbi legendás játékosa, Iker Romero szívesen emlékszik vissza a berlini évekre. Az olimpiai bronzérmes korábbi spanyol válogatott kézilabdázó beszélt saját jövőjéről, a spanyol edzőkről is és arról, hogy szerinte milyen esélyekkel rendezik majd a Magyarország–Szerbia világbajnoki selejtezőt. Iker Romero Szilágyi Dórának nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban.
„Mindkét mérkőzést megnéztem. (...) Mindkét csapat nyerhetett volna, az első félidőben a Berlin jobb volt, mint a Veszprém, majd a második félidőben a Veszprém küzdött, és meg is nyerhette volna a mérkőzést. (...) A két mérkőzés 120 perc alapján teljesen kiegyenlített volt. (...) A Veszprémnek megvoltak a labdái a továbbjutáshoz, de nem talált be, így jöttek a hétméteresek. Szerintem két ilyen nagy csapat között csak apró részletek dönthetnek győzelemről vagy vereségről” – mondta Iker Romero a párharcról.
