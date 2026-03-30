Elájult a román válogatott edzésén Mircea Lucescu, Hagi lehet az utódja a kispadon

A román sportlap helyszíni beszámolója szerint a 80 esztendős szakember (aki az elmúlt hónapokban többször is kórházi kezelésre szorult – a szerk.) a konkrét edzés előtti eligazítást tartotta a játékosoknak, amikor rosszul lett. „Abbahagyta a beszédet, leült egy székre és nem reagált semmire. Úgy tűnt, hogy már nem is lélegzik” – idéz egy szemtanút a már említett forrás. Lucescut a román válogatott csapatorvosa újraélesztette, majd kihívták a mentőket, akik a bukaresti egyetemi kórházba szállították az edzőt. Az orvosok szívritmuszavart állapítottak meg Lucescunál, akinek az állapota ugyan már stabil, de a következő napokban kórházban marad megfigyelésre.

A Gazeta Sporturilor a válogatotthoz közeli forrásból úgy tudja, a szövetségi kapitányt nagyon megviselte csapata múlt heti, Törökország elleni veresége, és a meccs utáni éjszakán aludni sem tudott. Lucescu időközben felvette a kapcsolatot a már említett lappal, s azt nyilatkozta, hogy már jól van.

„Jól vagyok, teljesen helyrejöttem, de még néhány vizsgálatot elvégeznek rajtam az orvosok, így kórházban maradok” – fogalmazott Lucescu. Ezzel az is eldőlt, hogy a 80 éves szövetségi kapitány nem lesz a kispadon regnálása utolsó mérkőzésén – a pozsonyi, Szlovákia elleni találkozó a Lucescu stábjában másodedzőként dolgozó Ionel „Jerry” Gane, Florin Constantinovici páros irányítja. A legfrissebb információk szerint Lucescunak a napokban szívritmusszabályzót (pacemaker) ültetnek be, és a műtét miatt leghamarabb a hét végén távozhat a kórházból.

Az elmúlt hónapokban a román sportsajtó egyébként nyílt titokként kezeli azt, hogy Lucescu legjobb esetben is csak a nyári világbajnokságig maradt volna válogatott élén, s az elmaradt kijutás, valamint a rosszulléte nyomán az is eldőlt, hogy Isztambulban irányította utoljára keleti szomszédunk legjobbjait. Az is nyílt titoknak számít, hogy a román szövetség (FRF) Gheorghe Hagit, a román futball történetének legjobb játékosát szemelte ki a válogatott élére. A 61 éves ikon (aki 2001-ben egyébként öt hónapig már irányította a román nemzeti együttest) vélhetően emiatt (az érdekellentét elkerülése végett) adta el részvényei többségét klubjánál, az élvonalbeli Farul Constantánál, de az isztambuli pótselejtező után (amelyet a helyszínen tekintett meg) elhárította a szövetségi kapitányi posztról szóló kérdéseket.