Egyetlen valamirevaló gólhelyzettel és kaput találó lövés nélkül búcsúzott el Isztambulban világbajnoki reményeitől a román válogatott. A Ferdi Kadioglu góljával 1-0-ra nyerő törökök a vártnál halványabb játékot nyújtottak, de a két ország játékoskerete közötti egyértelmű minőségi különbség döntőnek bizonyult.

A román sajtó elsősorban a játékosokban és a szövetség elnökében, Razvan Burleanuban találta meg a kudarc felelőseit, a veterán szövetségi kapitányt, Mircea Lucescut kevésbé bírálják – mindenki pontosan tudja, hogy milyen kicsi mozgástere volt. A Golazo portál azért megjegyzi, hogy bár Lucescu 2024-es kinevezésekor a labdabirtoklás növekedését ígérte, ez csak a gyengébb csapatok ellen valósult meg, a pótselejtezőn viszont az elmúlt másfél év legalacsonyabb számát (38 százalék) hozta a csapat.

„A fiaink rettegéstől elpuhult csontokkal léptek pályára Isztambulban, csak arra gondolva, hogy ne kapjanak túl sokat. Bár hamar kiderült, hogy a szakadék nem olyan mély, mint amit a Transfermarkt adatai ordítanak, Románia túlságosan félt Yildiztől, Arda Gülertől és a többiektől” – írja a sportportál véleménycikke.

Az alighanem pályafutása utolsó tétmeccsén irányító Lucescu szerint a török válogatott kijut majd a világbajnokságra, mert hatalmas potenciállal bír. A mérkőzést kiegyensúlyozottnak látta, amelyet egyetlen egyéni hiba döntött el a hazaiak javára. „Andrei Rațiu félt a gólhelyzetnél, hogy kicselezik, de ezen kívül a törököknek sem volt más esélyük. Nekünk volt egy kapufánk, ám főleg az első félidőben visszafogottan próbáltuk kihozni védelemből a labdát. Domináltak a mérkőzésen, de nem nyomasztóan. Sajnálom a fiúkat, mert jól felkészültek a mérkőzésre, s mégsem sikerült kivívniuk a továbbjutást” – nyilatkozta a találkozót követő sajtótájékoztatón Lucescu, aki a mérkőzés után Burleanu elnökkel együtt jó egy órán át vigasztalta az öltözőben a játékosokat.

A mérkőzés másnapján Romániában már az új szövetségi kapitány személye a fő téma, hiszen a 80 éves, az elmúlt hónapokban többször is kórházi kezelésre szoruló Lucescu már csak egészségi állapota miatt is alighanem a keddi, Szlovákia elleni felkészülési mérkőzésen ül utoljára a kispadon. Bár az edző elhárította a jövőjére vonatkozó kérdéseket, a román futballban hónapok óta nyílt titok, hogy Gheorghe Hagi a kiszemelt utód – minden idők legjobb román futballistája az érdekellentét elkerülése végett a múlt héten el is adta klubja, a Farul részvényeit sógorának, Gheorghe Popescunak.

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ

ELŐDÖNTŐ

C-ÁG

Törökország–Románia 1–0 (Kadioglu 53.)

Szlovákia–Koszovó 3–4 (Valjent 6., Haraslín 45., Strelec 90+4., ill. Hodza 21., Asllani 47., Muslija 60., Hajrizi 72.)

DÖNTŐ

Kedd, 20.45: Koszovó–Törökország, Pristina