Ötméteresekkel legyőzte a spanyolokat, Eb-elődöntőbe jutott a magyar válogatott!

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT

SPANYOLORSZÁG–MAGYARORSZÁG 11–11 (3–3, 2–2, 3–3, 3–3) – ötméteresekkel 3–4

Belgrád, Beogradszka Aréna. Vezette: Ohme (német), De Jong (holland)

Nem használtuk ki az első lehetőséget Szerbia ellen a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon, de kedden érkezett a második esély az elődöntőre, a Spanyolország elleni párharcunk a középdöntő záró fordulójában viszont már ízig-vérig ki-ki meccsnek számított: csak a győztes tarthatott az E-csoportból a legjobb négy közé Szerbiával egyetemben. A közelmúltban nem fűződött túl sok szép emlékünk a spanyolokhoz – tavaly ugyan a januári világkupa-selejtezőtorna csoportkörében legyőztük őket, annak döntőjében már nem sikerült, a spanyolok később a világkupadöntőt is megnyerték áprilisban. Két, a júliusi szingapúri világbajnokságra felkészítő meccsen is találkoztunk, ezeken, valamint a vb csoportkörében és annak fináléjában is elszomorítottak minket.

Itt volt az ideje, hogy ez a negatív széria befejeződjön!

Ahogyan Nagy Ákos mondta lapunknak hétfőn, a sebességünkre a spanyolok ellen is alapozhatunk. Ellenfelünk kontra faultjából lefordulva Manhercz Krisztián fejezte be góllal a támadást, majd ötméterest érően szabálytalankodott, Álvaro Granados értékesítette a büntetőt. Hamarosan Bernat Sanahuja a túloldalon hozott össze egy ötöst, ezt éppen Manhercz lőtte be, ezután Jansik Szilárd pattintotta be óriási erővel éles szögből, a rosszkéz oldalról a labdát Unai Aguirre kapujába. A harmadik emberelőnyüket már kihasználta a spanyol együttes Roger Tahull révén – egyik fórt kapta a rivális a másik után, de ezeket is elég jól levédekeztük, Alberto Munárriz erőteljes lövését Jansik Szilárd blokkolta egy alkalommal. A következő emberhátrányuknál a remekül kezdő Manhercz már a második személyi hibáját szedte össze… Granados kísérleténél még védett Vogel Soma, Sergi Cabanas azonban csak egyenlített az első negyed végén (3–3).

Nekünk a harmadik emberfórra sem jött össze az első előnyös gól, Varga Vincét blokkolta Marc Larumbe, ám nemsokára Fekete Gergő jelentkezett egy óriási átlövésgóllal szabaddobásból, bekkből – hogy aztán Sanahuja kihasználjon egy újabb előnyt. Vigvári Vince ellen fújták be ellenünk a második ötméterest – Varga Zsolt kikérte a videóbírót, de egy tizedmásodperc még maradt a spanyol támadóidőből a szabálytalanságnál. Sanahuja viszont fejbe dobta Vogelt! Nagy Ákos góljával megint mi vezettünk, majd a következő védekezésnél lenyomott egy spanyolt középen – Vogel a bal sarokba tartó ötöst is kiszedte! Erre a sarokdobásból kapott labdát Unai Biel bombázta a kapunkba…

Az eredmény 5–5 volt a félidőben: felvettük a versenyt a spanyolokkal, mindkét csapat játékában voltak hibák, viszont amely lövésünk eltalálta a kaput, az rendre be is ment, az eddig a tornán 66.7 százalékkal védő Aguirre csak egy lövést szedett ki a hatból…

Fordulás után Nagy Ákos nem kegyelmezett éles szögből a rosszkézről, majd Munárriz nagyon hasonló szabálytalanságot követett el a kapu előterében Varga Vince ellen, mint Nagy Ákos az előző ötméteresnél – következetesen mi is megkaptuk a büntetőt, Vigvári Vendel lőtte be, kettővel vezetett a magyar csapat. Marc Larumbe szépített, több gólt viszont már nem lőhetett, az egyik visszaúszásnál ugyanis megütötte Jansikot, így cserével kiállították. Vismeg Zsombor tüzelése becsúszott az időközben beszálló Eduardo Lorrio kapus hóna alatt, de előtte Sanahuja, utána pedig Biel egyenlített (8–8). Aránylag jól védekeztünk emberhátrányban is, de öt játékosunk is két hibaponttal állt a harmadik negyed végére.

Ezen a napon a kapusok alig tudták segíteni a spanyolokat, Varga Vince bombagóljával kezdődött a záró szakasz – próbáltuk távol tartani a spanyolokat, de emberfórban valahogy csak kijátszotta a rivális a támadásokat, Cabanas egy percen belül két ilyen szituációban is gólt szerzett, utóbbinak köszönhetően először vezettek a spanyolok a mérkőzésen (10–9). Végre nekünk is sikerült előnyben megint betalálni, Nagy Ádám labdáját zsinóron húzták a jobb alsóba, majd Nagy Ákos mesteri ejtését Lorrio csak nézte, újból nálunk volt tehát az előny, két perccel a mérkőzés vége előtt. A spanyolok rendre csak a kapufát találták el, Vogel pedig az utolsó perc kezdetekor emberhátrányban elképesztően fontosat védett, de az utolsó 10 másodpercben a spanyolok támadhattak, és a kicsit kiváró Cabanas úgy ejtett a kapunkba, ahogy az a nagykönyvben megvan írva: a dudaszó felharsanása előtti tizedekben hullott be a labda, 11–11…

Az ötméterespárbajra maradt a döntés. A második párban Vogel és a visszatérő Aguirre is védett egyet, aztán Vogel még egyet, míg Vigvári Vendel belőtte az övét. A maradék két párban sem esett hiba, a mindent eldöntő ötméterest Fekete Gergő ahogy kell, erővel beküldte – Magyarország az utolsó utáni pillanatban, de kiharcolta az elődöntőt!

ELŐDÖNTŐ

Január 23., péntek

17.00: Szerbia–Horvátország/Olaszország

20.30: Görögország–MAGYARORSZÁG