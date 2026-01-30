Nemzeti Sportrádió

Női labdarúgás: Nürnbergbe szerződött a pécsi tehetség

2026.01.30. 09:27
Turi Bori Pécsről szerződött Nürnbergbe (Fotó: pmfc.hu)
A női labdarúgó NB I-ben szereplő Pécsi MFC és a német élvonalbeli 1. FC Nürnberg bejelentette, hogy a baranyaiak 17 éves, U-válogatott támadója, Turi Bori a Bundesligában játszó klubhoz szerződött, két és fél évre írt alá.

 

Turi Bori a Nürnberg szerelésében (Fotó: fcn.de)  

„Különleges pillanat érkezett el a PMFC női szakágának és egyben Turi Bori életében: saját nevelésű, 17 esztendős támadónk hivatalosan is a német női élvonalban szereplő 1. FC Nürnberg játékosa lett, átigazolási díj ellenében. Mindez azért is kiemelkedő jelentőségű, mert klubunk történetében először fordul elő, hogy saját nevelésű női labdarúgónk külföldön – nem mellékesen egy elitbajnokság meghatározó klubjában – folytathatja pályafutását” – jelentette be honlapján a Pécsi MFC.

A támadó két és fél éves szerződést kötött a német klubbal, amely a hivatalos bejelentésében kiemelte, Turi teljesítménye már a 2023–2024-es idényben figyelemfelkeltő volt, amikor nyolc meccsen 12 góllal főszerepet játszott abban, hogy a pécsiek feljutottak az NB I-be. Az első profi szerződését 16 évesen kötötte a PMFC-vel, és az MLSZ az év felfedezettjének is megválasztotta tavaly. A korosztályos válogatott támadó már 15 évesen az U19-es nemzeti együttesben szerepelt, három meccsen három gólt szerzett az U19-es Eb-selejtezőkön. Az NB I-ben másfél idény alatt 29 meccsen tíz gólt szerzett (a legutóbbi, őszi szezonban 12 meccsen hetet).

„Borit már tavaly meghívtuk egy néhány napos ismerkedésre, Nürnbergbe, és az első találkozás után az volt a célunk, hogy a téli átigazolási időszakban szerződtessük. Fiatal kora ellenére erős fizikumú, és ezt nagy sebességgel ötvözi”– nyilatkozta a támadóról Osman Cankaya, a Nürnberg női csapatának szakosztályvezetője a német klub honlapján.

„Nagyon örülök, hogy ide kerülhettem, kezdettől fogva családias légkör vesz körül – mondta az átigazolása kapcsán Turi Bori. – A célom, hogy minden nap fejlődjek, és a az edzői stábnak, a csapattársaknak és a szurkolóknak is megmutathassam, mire vagyok képes. Büszke vagyok, hogy itt lehetek, és a legjobbamat fogom nyújtani, hogy felejthetetlen pillanatokat élhessünk át a csapattal.”   

 

Ezek is érdekelhetik