1. HNL: az Eszék simán kikapott a Dinamótól
Nem borult a papírforma az NK Osijek és a Dinamo Zagreb meccsén a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 19. fordulójában, vasárnap.
Zeljko Sopic csapatának voltak ugyan jobb periódusai a meccsen, de gólt a ligaelső zágrábiak szereztek.
HORVÁT 1. HNL
19. FORDULÓ
NK Osijek–Dinamo Zagreb 0–3 (Stojkovic 30., Zajc 42., Beljo 89.)
