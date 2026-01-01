Nemzeti Sportrádió

1. HNL: az Eszék simán kikapott a Dinamótól

M. B.M. B.
2026.01.25. 22:01
Fotó: FB/NK Osijek
NK Osijek Dinamo Zagreb 1. HNL
Nem borult a papírforma az NK Osijek és a Dinamo Zagreb meccsén a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 19. fordulójában, vasárnap.

Zeljko Sopic csapatának voltak ugyan jobb periódusai a meccsen, de gólt a ligaelső zágrábiak szereztek.

HORVÁT 1. HNL
19. FORDULÓ
NK Osijek–Dinamo Zagreb 0–3 (Stojkovic 30., Zajc 42., Beljo 89.)

 

