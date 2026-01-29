Nemzeti Sportrádió

Az FTC és a Honvéd kifizeti a Csíkszereda bírságát

2026.01.29. 18:53
Fotó: FK Csíkszereda
A Ferencváros és a Budapest Honvéd közösen átvállalja a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) által az FK Csíkszeredára kiszabott pénzbüntetést, amellyel a lelátón felbukkanó magyar és székely zászlók miatt sújtotta a fegyelmi bizottság – jelentette be a két anyaországi klub elnöke, Kubatov Gábor és Szijjártó Péter.

„A román szövetség ezt az idegengyűlölet és a rasszizmus veszélyének kategóriájába sorolta. Nyilvánvalóan ez elfogadhatatlan, felháborító, a 21. századi Európában ilyen döntéseknek nincsen helye. Nem engedjük, hogy a román futballszövetség ilyen büntetésekkel hozza nehéz helyzetbe, vagy adott esetben tegye tönkre a csíkszeredai fociklubot, úgyhogy a fradistákkal közösen segítünk csíkszeredai barátainknak” – fogalmazott Szijjártó Péter a Honvéd Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Kubatov Gábor a saját Facebook-oldalán jelentette be a közös döntésüket.

A Superliga székelyföldi csapatát a január 18-án lejátszott, FC Botosani elleni találkozó után sújtotta 25 312 lejes (közel 1.9 millió forintos) bírsággal az FRF, ebben az idényben már negyedik alkalommal, de a korábbiaknál jóval nagyobb összeggel. Szondy Zoltán, az FK elnöke szerint a szabályzat egyik olyan gumiparagrafusára – sporteseményhez nem illő, provokatív üzenetek, különösen rasszista, idegengyűlölő, diszkriminatív vagy becsmérlő tartalmak – hivatkozva büntetik a székelyföldi klubot, amelyet bármire ráhúzhatnak. A Csíkszereda valamennyi döntés ellen fellebbezett, de ebből kettőt már elutasított a fellebbviteli bizottság, a másik két ügy pedig még függőben van.

„A két elnöknek megköszöntem a segítséget, de amennyiben a fellebbezésünk sikerrel jár, azonnal utaljuk vissza az összeget” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Szondy Zoltán. A csíkszeredai sportvezető szerint, bár a magyar és székely jelképek minden alkalommal jelen vannak a stadionban, az ilyen döntések kizárólag a Profi Liga (LPF) által delegált megfigyelő és a mérkőzés biztosításáért felelős csendőrparancsnok hozzáállásától függnek.

Szondy rendszerszinten magyarellenesnek tartja a Profi Ligát és a fegyelmi bizottságot, ezért a bukaresti szövetség áprilisi tisztújító közgyűlésén javasolja majd utóbbi összes tagjának a lecserélését.

„A román törvényekkel ellentétes ítéletek hoznak, ugyanis semmilyen jogszabály nem tiltja a nemzeti szimbólumaink használatát. A szezon során minden magyarellenes megnyilvánulást dokumentáltam, és ha a szezon végéig nem rendeződik a helyzet, akkor bekopogok velük az UEFA-hoz, hogy megmutassam mi folyik itt 2026-ban” – mondta lapunknak Szondy, aki elmondása szerint a szezon során minden lehetséges jogi és sportdiplomáciai lehetőséget kihasznált.

 

