MotoGP: marad az Apriliánál a magyarországi futam dobogósa

2026.02.02. 12:15
Marco Bezzecchi a tavalyi magyarországi futam után (Fotó: Dömötör Csaba)
Meghosszabbította szerződését Marco Bezzecchi, a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában szereplő Aprilia versenyzője.

A 27 éves olasz versenyző több évre szóló, hosszú távú megállapodást írt alá a csapattal. Marco Bezzecchi az előző szezonban szerepelt először az Aprilia színeiben, a 2024-es világbajnok Jorge Martín sérülései miatt ő volt az istálló első számú versenyzője.

Az olasz motoros élt is a lehetőséggel, az összetett pontverseny 3. helyén végzett, három futamon is diadalmaskodott. Magyarországon, a Balaton Park Circuiten harmadikként intették le.

(MTI)

 

