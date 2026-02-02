MotoGP: marad az Apriliánál a magyarországi futam dobogósa
Meghosszabbította szerződését Marco Bezzecchi, a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában szereplő Aprilia versenyzője.
A 27 éves olasz versenyző több évre szóló, hosszú távú megállapodást írt alá a csapattal. Marco Bezzecchi az előző szezonban szerepelt először az Aprilia színeiben, a 2024-es világbajnok Jorge Martín sérülései miatt ő volt az istálló első számú versenyzője.
Az olasz motoros élt is a lehetőséggel, az összetett pontverseny 3. helyén végzett, három futamon is diadalmaskodott. Magyarországon, a Balaton Park Circuiten harmadikként intették le.
(MTI)
