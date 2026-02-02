Légiósok: távozott Tóth Balázsék edzője

A Blackburn Rovers csak a 22., kieső helyen áll az angol másodosztályban, a hétvégi újabb vereség után a vezetőség és Valérien Ismaël vezetőedző közös megegyezéssel elköszönt egymástól.

Ismaël 2025 februárjában vette át a csapat irányítását, és a hetedik helyen zárt vele a Rovers, éppen csak lemaradva az osztályozót érő helyekről. A mostani idényben viszont gyengélkedik a csapat, december 20. óta nem nyert, és január elején az FA-kupában is búcsúzott.

Ismaël mellett segítője, Dean Whitehead is távozik.

A keret tagja Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa is, aki sérülés miatt csak 17 bajnokin és egy FA-kupa-meccsen védett.