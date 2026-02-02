Nemzeti Sportrádió

Tonaliért bejelentkezett az Arsenal; 70 millióért vesz védőt a Liverpool – zárul a téli transzferpiac az elitligákban

2026.02.02. 12:30
Sandro Tonalitól nem válna meg a Newcastle United (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó elitligák elérkeztek a téli átigazolási időszak legizgalmasabb részéhez, az utolsó naphoz. Spanyolországban éjfélig lehet igazolni, míg Angliában, Németországban, Olaszországban és Franciaországban magyar idő szerint este nyolckor zárul a piac – bejelentések azt követően is előfordulhatnak, a lényeg, hogy az orvosi vizsgálat és a dokumentumok aláírása időben megtörténjen. Élő hírfolyamunkban folyamatosan beszámolunk az utolsó órák legfontosabb fejleményeiről.

ÉLŐ HÍRFOLYAM A TÉLI TRANSZFERPIAC UTOLSÓ ÓRÁIRÓL

 

