A Csíkszeredából távozó támadó középpályás Kecskemétre szerződött

2026.01.21. 18:16
Fotó: kecskemetite.hu
NB II Szabó Bálint Csíkszereda Kecskemét
A labdarúgó NB II 3. helyén telelő Kecskeméti TE szerződtette a legutóbb a román élvonalban szereplő Csíkszeredában játszó támadót, Szabó Bálintot – adta hírül a lila-fehér klub a hivatalos honlapján.

A korábbi utánpótlás-válogatott Szabó Bálint nyáron igazolt a román élvonal egyik újoncához, a Csíkszeredához, előtte a Paksban és a Vidiben 94 NB I-es mérkőzésen szerepelt. A csíkiaknál 17 tétmérkőzésen játszott, ezek során két gólpasszt jegyzett. A piros-feketék kedden jelentették be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak a játékossal, akit egy nappal  később, szerdán már be is jelentett az NB II-es Kecskemét.

„Tímár Krisztiánt és Szalai Tamást nem kellett külön bemutatni, hiszen mindkettőjükkel dolgoztam Fehérváron. Fiatalon az utánpótlásban és az NB III-as csapatnál külön is, illetve az előző szezon végén már ebben a felállásban. Ez is benne volt a döntésemben, hiszen Krisztiánnal beszéltünk a leigazolásom előtt, pontosan tudjuk, hogy mit várhatunk el egymástól. Szeretnék visszajutni az NB I-be, egyben bizonyítani azt, hogy nekem és a KTE-nek is az élvonalban van a helye. Balszerencsés fél szezon van mögöttem, amely után szeretnék játszani, gólokkal és gólpasszokkal hozzátenni a csapat eredményességéhez” – mondta Szabó Bálint a KTE honlapjának.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL
Érkezett: Papp Milán (Videoton – kölcsönből vissza), Szabó Bálint (szabadon igazolhatóként, legutóbb: Csíkszereda)
Távozott: Rjaskó Mihály (Szeged-Csanád GA), Vattay Márton (Putnok – kölcsönbe)

 

