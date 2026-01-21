A Csíkszeredából távozó támadó középpályás Kecskemétre szerződött

A korábbi utánpótlás-válogatott Szabó Bálint nyáron igazolt a román élvonal egyik újoncához, a Csíkszeredához, előtte a Paksban és a Vidiben 94 NB I-es mérkőzésen szerepelt. A csíkiaknál 17 tétmérkőzésen játszott, ezek során két gólpasszt jegyzett. A piros-feketék kedden jelentették be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak a játékossal, akit egy nappal később, szerdán már be is jelentett az NB II-es Kecskemét.

„Tímár Krisztiánt és Szalai Tamást nem kellett külön bemutatni, hiszen mindkettőjükkel dolgoztam Fehérváron. Fiatalon az utánpótlásban és az NB III-as csapatnál külön is, illetve az előző szezon végén már ebben a felállásban. Ez is benne volt a döntésemben, hiszen Krisztiánnal beszéltünk a leigazolásom előtt, pontosan tudjuk, hogy mit várhatunk el egymástól. Szeretnék visszajutni az NB I-be, egyben bizonyítani azt, hogy nekem és a KTE-nek is az élvonalban van a helye. Balszerencsés fél szezon van mögöttem, amely után szeretnék játszani, gólokkal és gólpasszokkal hozzátenni a csapat eredményességéhez” – mondta Szabó Bálint a KTE honlapjának.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Papp Milán (Videoton – kölcsönből vissza), Szabó Bálint (szabadon igazolhatóként, legutóbb: Csíkszereda)

Távozott: Rjaskó Mihály (Szeged-Csanád GA), Vattay Márton (Putnok – kölcsönbe)