A Csíkszereda szerződést bontott Szabó Bálinttal, Kecskeméten folytathatja

A Csíkszereda kedd délután bejelentette, hogy sikerült megegyeznie a szerződésbontásról Szabó Bálinttal, aki így már nem a székelyföldiek játékosa.

Szabó 15 bajnokijából hétszer kapott helyet a kezdőben, de gólt nem szerzett, két gólpasszt adott.

A 25 éves labdarúgó a legutóbbi három csíkszeredai bajnokin a keretben sem kapott helyet, sőt, a törökországi edzőtáborba sem utazott el a csapattal.

Szabó a magyar NB I-ben a Fehérvár és a Paks színeiben 94 mérkőzésen játszott. Értesüléseink szerint a második ligás Kecskemétnél folytathatja, amelynek keretéhez a napokban csatlakozott.