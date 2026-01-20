Nemzeti Sportrádió

A Csíkszereda szerződést bontott Szabó Bálinttal, Kecskeméten folytathatja

2026.01.20. 15:26
Szabó Bálint (jobbra) 15 meccsen játszott az FK Csíkszeredában (Fotó: FK Csíkszereda)
légiósok Szabó Bálint Csíkszereda
Az FK Csíkszereda labdarúgócsapata saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy megegyezett a szerződésbontásról Szabó Bálinttal.

A Csíkszereda kedd délután bejelentette, hogy sikerült megegyeznie a szerződésbontásról Szabó Bálinttal, aki így már nem a székelyföldiek játékosa.

Szabó 15 bajnokijából hétszer kapott helyet a kezdőben, de gólt nem szerzett, két gólpasszt adott. 

A 25 éves labdarúgó a legutóbbi három csíkszeredai bajnokin a keretben sem kapott helyet, sőt, a törökországi edzőtáborba sem utazott el a csapattal.

Szabó a magyar NB I-ben a Fehérvár és a Paks színeiben 94 mérkőzésen játszott. Értesüléseink szerint a második ligás Kecskemétnél folytathatja, amelynek keretéhez a napokban csatlakozott.

 

 

