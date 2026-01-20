A Csíkszereda szerződést bontott Szabó Bálinttal, Kecskeméten folytathatja
Az FK Csíkszereda labdarúgócsapata saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy megegyezett a szerződésbontásról Szabó Bálinttal.
A Csíkszereda kedd délután bejelentette, hogy sikerült megegyeznie a szerződésbontásról Szabó Bálinttal, aki így már nem a székelyföldiek játékosa.
Szabó 15 bajnokijából hétszer kapott helyet a kezdőben, de gólt nem szerzett, két gólpasszt adott.
A 25 éves labdarúgó a legutóbbi három csíkszeredai bajnokin a keretben sem kapott helyet, sőt, a törökországi edzőtáborba sem utazott el a csapattal.
Szabó a magyar NB I-ben a Fehérvár és a Paks színeiben 94 mérkőzésen játszott. Értesüléseink szerint a második ligás Kecskemétnél folytathatja, amelynek keretéhez a napokban csatlakozott.
