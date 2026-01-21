Több csatárt is vinnének a Puskás Akadémiától, egyikükről egyezség született – NS-infó

Úgy tudjuk, Nagy Zoárd ügyében már megvan az elvi egyezség a román élvonalbeli Csíkszeredával, a Puskás Akadémia csatára kölcsönbe kerülhet. Hamarosan be is jelenthetik az átigazolást.
A csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a Diósgyőr tárgyalásokat folytat a szintén felcsúti Lamin Colley szerződtetéséről.
Korábban pedig a Ferencváros jelentkezett be Lukács Dánielért. Akkor a felcsútiak visszautasították Fradi ajánlatát, de még lehet folytatása az ügynek.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók: Patrizio Stronati (cseh, Újpest FC)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Zoárd (érdeklődik iránta: FK Csíkszereda – Románia), Lamin Colley (Disógyőri VTK), Lukács Dániel (Ferencvárosi TC)