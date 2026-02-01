Jégkorong MK: a Ferencváros megvédte címét

A magyar klubidény legrangosabb eseménye a Magyar Kupa Final Four, ez ebben az évben is bebizonyosodott, a négyes döntőre az ország legfejlettebb jégcsarnokában, a székesfehérvári MET Arénában került sor. A szervezők kitettek magukért, hiszen számos kísérő programmal készültek, a harmadok között pedig jó néhány játékban is részt vehettek a szurkolók, köztük a Nemzeti Sport kapura lövő kihívásában is.

Persze a lényegi dolgok a szünetek között történtek a jégen, a szombati elődöntőkben érvényesült a papírforma, a két ICEHL-es együttes jutott a vasárnapi fináléba, a Ferencváros valamint a Fehérvár: előbbi a DVTK-t, utóbbi a FEHA19-et verte meg.

A vasárnapi program a bronzmérkőzéssel indult, ahol a FEHA19 a kapus Csibi Dávid bravúrjaival, valamint Alapi Márton mesterhármasával 4–2-re megverte a DVTK-t, a találkozón szinte végig a fehérvári fiatalok diktálták a tempót, így megérdemelten került történetük első Magyar Kupa-érme a játékosok nyakába.

Az aranyéremért a Hydro Fehérvár AV19 és a Ferencváros csapott össze, döntőhöz méltó hangulatban dobták be a pakkot, a két csapat az első pillanattól fogva pörgött. Ahogy az ICEHL-ben vívott eddigi három, egymás elleni meccsük során, ezúttal is a Fehérvár kezdett jobban, a 2. perc végén emberelőnyben Erdély Csanád ért bele Joel Messner lövésébe, Bálizs Bence már nem tudott hárítani, a kék-fehérek mindössze 13 másodperc alatt kihasználták a fórt. Aki Kestilä rövid időn belül kétszer is egyenlíthetett volna, először az oldalhálót találta el, majd emberhátrányban veszélyeztetett, ám így is kiharcolt egy kiállítást. Négy a négy ellen azonban ismét a Volán villant meg, Joel Messner cselei után Stipsicz Bence és Bartalis István összjátéka kihagyhatatlan helyzetbe hozta Hári Jánost – két góllal meglógott a Fehérvár. Nem sokáig, ugyanis a 10. percben korongszerzést követően egy villámgyors akcióban Brady Shaw lőtte ki magabiztosan az alsó sarkot. A három gólt hozó első tíz perc után kicsit pontatlanabbá váltak a csapatok, így a kapuk is kevésbé voltak veszélyben.

A középső harmadot jobban kezdte a Ferencváros, többek között Laskawy Ferenc tört kapura, de Rasmus Reijola védett. Nagy küzdelmet láthattak a nézők, a játékrész derekán ismét a kiállítások domináltak, és ebből megint majdnem a Volán jött ki jobban, négy a négy ellen Messner lövését védte Bálizs. Kicsivel több mint félpercnyi emberelőnyében nem fecsérelte az időt az FTC, Jussi Tammela bombája volt veszélyes, majd egyenlő létszámban Sofron István ugrott ki, de Reijola védett. Később Terbócs István szólójában is benne volt a gólveszély, de összességében a harmad utolsó percei inkább a zöld-fehérekről szóltak, és ennek meg is lett az eredménye, Tammela hatalmas gólt ragasztott a jobb felső sarokba.

Az utolsó felvonásnak 2–2-ről indultak neki a felek, de nem sokon múlt, hogy már a harmad elején elbillenjen a mérleg a Ferencváros irányába: Kestilä közeli lövését védte bravúrral Reijola. Az első percek a fővárosi együttesről szóltak, Shaw kis híján duplázott. Aztán a Fehérvár időszaka következett, jó néhány cserére beszorult az FTC, de Bálizs nagy tartást adott a védelemnek. Az utolsó nyolc percben mindkét csapat kapott egy emberelőnyt, a Volán elpuskázta a sajátját, a Ferencváros viszont élt vele, két és fél perccel a vége előtt Tammela talált be. Ezzel el is dőlt az aranyérem sorsa, Ted Dent bár levitte kapusát, ebből a Ferencváros jött ki jobban, Shaw belőtte a fővárosiak negyedik gólját is.

Az FTC-Telekom megvédte címét, 2026-ban is megnyerte a Magyar Kupát!

JÉGKORONG MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ

DÖNTŐ

FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV 19 4–2 (1–2, 1–0, 2–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 4049 néző. Vezette: Soós, Korbuly, Kovács P., Váczi

FTC: BÁLIZS – Bengtsson, Lindgren / Hudec, Horváth M. / Tyni, Tóth Gergely / Seregély Máté, Tóth Richárd – SHAW 2 (1), Kestilä (1), G. Green (1)/ TAMMELA 2, COULTER (2), Antonen (1) / Nagy Krisztián, Mihalik A., Sofron (1) / Galajda, Mattyasovszky, Laskawy. Edző: Timo Saarikoski

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz (1), MESSNER (1) / Kiss R., Campbell / Horváth Donát, Stajnoch / Falus, Varga B. – Erdély Cs. 1, BARTALIS I. (1), Gerlach / Cheek, HÁRI J. 1 (1), Kuralt / Archibald, Richards, Terbócs / Kulmala, Németh K., Mihály Á. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 40–35

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 5/1

KORÁBBAN

A 3. HELYÉRT

FEHA19–DVTK Jegesmedvék 4–2 (1–0, 3–1, 0–1)