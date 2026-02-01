Nemzeti Sportrádió

NB I: ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus FC

Vágólapra másolva!
2026.02.01. 19:35
null
Bódog Tamás szeretne már győzelmet ünnepelni a Nyíregyháza kispadján (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I 20. forduló ZTE FC NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I Zalaegerszeg magyar bajnokság magyar foci Szpari magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 20. fordulójában a Zalaegerszeg hazai pályán fogadja a Nyíregyházát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ

ZTE FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC – élőben az NSO-n!
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 19.45 (TV: M4 Sport+). Vezeti: Kovács I.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A 25. meccsük jön a legfelső osztályban. A zalaiak fölénye jelentős, hiszen 8-szor nyertek, 12 döntetlen és 4 Szpari-siker mellett.

♦ Mindössze 7 olyan meccsük volt, amelyen legalább 3 gól született, 6-szor viszont 0–0-ra végeztek, többek között 2025-ben kétszer is. Ezek után nem meglepő, hogy a gólátlag kifejezetten alacsony, mindössze 2.1/mérkőzés. 

♦ A 2000 óta megrendezett 13 NB I-es találkozójukból csupán kettőt tudott megnyerni a Nyíregyháza: 2007 őszén 2–1-re, valamint tavaly októberben hátrányból felállva 3–1-re – utóbb még Szabó Istvánnal a kispadon. 

♦ 2013 és 2019 között 8 összecsapásuk volt a másodosztályban, és a párharc ebben a periódusában eldöntetlen lett a mérlegük: mindkét csapat 3-szor győzött, 2-szer ikszeltek. 

♦ Egerszegen még sosem tudott élvonalbeli bajnokit nyerni a Nyíregyháza: 4-szer kihúzta 0–0-val – legutóbb tavaly márciusban –, 7-szer viszont vesztesen távozott. 

♦ A legfiatalabb, 22.7 éves átlagéletkorú játékoskerettel rendelkező ZTE a múlt héten 1–0-ra diadalmaskodott a Barcika vendégeként, így 7 forduló óta őrzi a veretlenségét (5 győzelem, 2 iksz), és már a 6. meccsét hozta le kapott gól nélkül ebben az idényben. Nuno Campos együttese ezzel feljött a 6. helyre, ahol legutóbb a 2. forduló után tanyázott.

♦ A kiesésre álló Nyíregyháza az Újpest elleni 1–1-es döntetlennel véget vetett a 4 fordulón át tartó vereségszériájának, ráadásul ezt úgy tette, hogy Katona Bálint kiállítása miatt az 52. perctől emberhátrányban játszott. Ez már az 5. piros lapja volt a szabolcsi csapatnak ebben a kiírásban – ez a zalaiakkal egálban a legtöbb a mezőnyben. 

♦ A ZTE kevesebb pontot zsebelt be házigazdaként, mint idegen pályákon (12, illetve 15). Az otthoni mérlege 3–3–3, amivel a középmezőny második felében foglal helyet a hazai táblázaton. 

♦ A Szpari Bódog Tamással a kispadon mindössze egy győzelmet aratott, november 22-én az FTC ellen az Üllői úton (3–1). Azóta viszont Diósgyőrben és Pakson is pont nélkül maradt, az összesített vendégmérlege 2–2–5, ezzel a táblázat alsó harmadában bukkan fel.

 

NB I 20. forduló ZTE FC NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I Zalaegerszeg magyar bajnokság magyar foci Szpari magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

Gruber gólja döntött, az FTC nyerte meg a Paks elleni rangadót

Labdarúgó NB I
2 órája

Potyagóllal debütált Tiszakécskén az utánpótlás-válogatott kapus

Labdarúgó NB II
4 órája

Nyolc gól, büntető, dulakodás, kiállítás: őrült meccset nyert a Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
4 órája

A Békéscsaba nyerte a kiesési helyosztót és megelőzte a Soroksárt

Labdarúgó NB II
4 órája

Hazai pályán sem bírt a Mezőkövesddel a Karcag

Labdarúgó NB II
4 órája

Nem bírt egymással a DVTK és a Kisvárda Miskolcon

Labdarúgó NB I
5 órája

Turkuban megműtötték a DVTK válogatott védőjét

Labdarúgó NB I
9 órája

Windecker József: Csak védekezve nem érhetünk el jó eredményt

Labdarúgó NB I
10 órája
Ezek is érdekelhetik