NB I: ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus FC

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

ZTE FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC – élőben az NSO-n!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 19.45 (TV: M4 Sport+). Vezeti: Kovács I.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A 25. meccsük jön a legfelső osztályban. A zalaiak fölénye jelentős, hiszen 8-szor nyertek, 12 döntetlen és 4 Szpari-siker mellett.

♦ Mindössze 7 olyan meccsük volt, amelyen legalább 3 gól született, 6-szor viszont 0–0-ra végeztek, többek között 2025-ben kétszer is. Ezek után nem meglepő, hogy a gólátlag kifejezetten alacsony, mindössze 2.1/mérkőzés.

♦ A 2000 óta megrendezett 13 NB I-es találkozójukból csupán kettőt tudott megnyerni a Nyíregyháza: 2007 őszén 2–1-re, valamint tavaly októberben hátrányból felállva 3–1-re – utóbb még Szabó Istvánnal a kispadon.

♦ 2013 és 2019 között 8 összecsapásuk volt a másodosztályban, és a párharc ebben a periódusában eldöntetlen lett a mérlegük: mindkét csapat 3-szor győzött, 2-szer ikszeltek.

♦ Egerszegen még sosem tudott élvonalbeli bajnokit nyerni a Nyíregyháza: 4-szer kihúzta 0–0-val – legutóbb tavaly márciusban –, 7-szer viszont vesztesen távozott.

♦ A legfiatalabb, 22.7 éves átlagéletkorú játékoskerettel rendelkező ZTE a múlt héten 1–0-ra diadalmaskodott a Barcika vendégeként, így 7 forduló óta őrzi a veretlenségét (5 győzelem, 2 iksz), és már a 6. meccsét hozta le kapott gól nélkül ebben az idényben. Nuno Campos együttese ezzel feljött a 6. helyre, ahol legutóbb a 2. forduló után tanyázott.

♦ A kiesésre álló Nyíregyháza az Újpest elleni 1–1-es döntetlennel véget vetett a 4 fordulón át tartó vereségszériájának, ráadásul ezt úgy tette, hogy Katona Bálint kiállítása miatt az 52. perctől emberhátrányban játszott. Ez már az 5. piros lapja volt a szabolcsi csapatnak ebben a kiírásban – ez a zalaiakkal egálban a legtöbb a mezőnyben.

♦ A ZTE kevesebb pontot zsebelt be házigazdaként, mint idegen pályákon (12, illetve 15). Az otthoni mérlege 3–3–3, amivel a középmezőny második felében foglal helyet a hazai táblázaton.

♦ A Szpari Bódog Tamással a kispadon mindössze egy győzelmet aratott, november 22-én az FTC ellen az Üllői úton (3–1). Azóta viszont Diósgyőrben és Pakson is pont nélkül maradt, az összesített vendégmérlege 2–2–5, ezzel a táblázat alsó harmadában bukkan fel.