„Ki ne akarna játszani egy világbajnokságon?” – Benzema arról, mi lenne, ha három év után újra beválogatnák

„A munkámra összpontosítok, és ezt nem befolyásolja, hogy esetleg ez az utolsó hat hónapom a csapatnál, vagy lesz közös folytatás. Ebben az ügyben akadnak, akik nálam közelebb vannak a tűzhöz, és többet tudnak mondani. Szóval én maradok a futballozásnál” – válaszolta a L'Équipe szaúdi folytatást firtató kérdésére Karim Benzema, cáfolva a pletykákat, hogy már elkészült új szerződése az Al-Ittihaddal.

Nem volt sokkal konkrétabb, amikor arról faggatták, elképzelhető-e, hogy újra nevelőegyesületében, a Lyonban futballozzon.

„Nem veszélytelen visszatérni oda, ahol az ember szép emlékeket hagyott maga után – osztotta meg dilemmáját a 38. életévét egy hét múlva, december 19-én betöltő csatár. – Persze sohasem tudható pontosan, mit hoz a jövő, és nincs is bennem félelem a visszatérést illetően, ám néha jobb úgy hagyni a dolgokat, ahogyan egyszer lezárultak. Tenni a klubért valamilyen formában, azt el tudom képzelni, de játszani… – hát, nem tudom.”

Szóba került Benzema és a válogatott zaklatott közös története is: annak ellenére, hogy 2015 októbere és 2021 júniusa között egyszer sem léphetett pályára a zsarolásos Valbuena-ügy miatt, a csatárnak csupán három mérkőzés hiányzik a százhoz. A 2022-es vb előtt megsérült, lemaradt a tornáról, az év decemberében be is jelentette visszavonulását a nemzeti csapatból, a történet azóta lezártnak tűnt, mégis zajlik a találgatás – és nem akárhol, a L'Équipe címlapján: eddigi egyetlen (2014) világbajnoki részvétele mellé jövőre esetleg jöhet egy második?

„Ki ne akarna játszani egy világbajnokságon? Egy ilyen tornán mindenki ott akar lenni – fogalmazott Benzema. – Imádom a futballt és a versengést, szóval ha azt válaszolnám, hogy nem akarok a francia válogatottban világbajnokságon játszani, az hazugság lenne. Labdarúgó vagyok, ha pályára küldenek, futballozok. Ha meghívnak a francia válogatottba, akkor megyek és játszom, ez nyilvánvaló.”

Benzema 14 évet húzott le a Real Madridban, mielőtt Szaúd-Arábiába igazolt, így természetes, hogy a spanyol óriásklub jelenlegi hullámvölgyéről is kérdezték. A francia csatár szerint nem szabad mindent Xabi Alonso vezetőedző nyakába varrni; az ő felelőssége a taktika kialakítása, a csapat összeállítása, viszont ami a pályán történik, már csapatmunka.

„Mindenkinek meg kell elégednie azzal a feladattal, ami a szereposztásból jut neki. Nem könnyű, mert erős egyéniségekről, különböző karakterekről van szó, és mindenki ki akar tűnni. Úgy látom, hogy egyszerűen nincs meg az összhang Mbappé, Vinícius, Bellingham és Rodrygo között. Bellinghamnek meg kell értenie, hogy ő nem gólfelelős, hanem irányító. Mbappénak azt, hogy ő meg nem játékmester. Vinícius pedig nem védekező középpályás, hanem balszélső. Ha öt-hat világklasszis van egy csapatban, az ilyesmi mindig probléma. A gólszerzőnek persze mindig kicsivel több ünneplés jut, ám egyedül nem menne semmire, a közös sikerben mindenkinek megvan a maga érdeme.”

A madridiakkal többek között öt Bajnokok Ligája-diadalt átélő, négy spanyol bajnoki címet ünneplő Benzema 2023 nyarán igazolt az Al-Ittihadba, amelyben eddig 74 mérkőzésen 49 gólt és 17 gólpasszt jegyzett. A mostani bajnoki idényt mesterhármassal kezdte augusztusban, de azóta csak öt bajnokin lépett pályára, egy gólt szerzett, csapata kilenc forduló után csupán a hetedik helyen áll.