Bejelentették Barcelonában Joao Cancelo visszatérését – hivatalos
A friss Spanyol Szuperkupa-győztes FC Barcelona a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette Joao Cancelót a szaúdi Al-Hilaltól.
A 32 éves portugál jobbhátvéd az idény végéig erősíti a katalán óriást. Mint ismert, Joao Cancelo a 2023–2024-es idényben, a Manchester City kölcsönjátékosaként már szerepelt a „gránátvörös-kékeknél”, akiknél 42 mérkőzésen négy gól, illetve öt gólpassz volt a mérlege. A 64-szeres portugál válogatott futballista egyébként 2024 nyarán került az Al-Hilalba, de a jelenlegi idényben összekülönbözött a rijádi klub nyáron kinevezett új mesterével, Simone Inzaghival, s emiatt mindössze négy tétmeccsen jutott szóhoz.
Cancelo a kettes mezszámot viseli majd a La Liga címvédőjénél.
